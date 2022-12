Torino, portata via la statua di Gesù che piange. Un sito smonta il miracolo: “Le lacrime sono ferme”

I fedeli gridano al miracolo, la Curia indaga sul fenomeno e porta via la statua di Gesù che piange dall’8 dicembre scorso. Ma sul “miracolo” il web si divide e spunta un sito che analizza le possibili “bufale” , probabilmente consumatori nella buona fede di chi vi assiste e lo ritiene davvero soprannaturale.

A Torino si grida al miracolo ma la statua di Gesù che piange viene portata via

La statua di Gesù che piange a Stupinigi di Nichelino, vicino Torino, ieri mattina è stata portata via dal luogo di preghiera in cui si trovava, sulla strada provinciale 143, scortata dai carabinieri per essere depositata nell’Arcivescovado di Torino, dove verrà sottoposta agli accertamenti e verrà visionata direttamente dal vescovo, monsignor Roberto Repole. In seguito, se verrà ritenuto opportuno dopo un primo esame, la pratica passerà alla Congregazione per la dottrina della fede della Santa Sede.

Oggi il sito bufale.net ha analizzato il video che circola in rete e realizzato dai fedeli durante i presunti eventi miracolosi, arrivando alla conclusione che il fenomeno non sarebbe di origine divina. “Osserviamo con attenzione il video notiamo che il liquido trasparente che riga il volto della statua di Gesù risulta immobile, dunque non è possibile assistere a una lacrimazione in atto. La notizia del “miracolo”, quindi, è ridotta alle parole dei fedeli presenti in quel momento ed è ripresa soltanto dalla stampa locale”, sentenzia bufale.net.