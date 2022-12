Sangue in strada a Ferrara, auto travolge due ragazzi in bici: muore 16enne, promessa del calcio

Il grigio dell’asfalto di una strada di Ferrara tra le frazioni Codrea e Quartesana si tinge di rosso sangue. Mercoledì sera, un auto ha travolto due ragazzi che erano in sella alle loro biciclette: uno dei due giovani, 17enne, è rimasto ferito gravemente ed è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Cona. L’altro, 16enne, è morto. Si chiamava Manuel Lorenzo Ntube, ed era una promessa del calcio, un talento in erba che giocava nelle nelle giovanili del Padova. La persona che era al volante dell’auto pirata, inizialmente non si era fermato. Poi, circa tre ore dopo l’impatto con i due ragazzi, si è presentato alla polizia.

Ferrara, auto travolge due amici in bici: muore un 16enne, grave l’amico 17enne

Polizia che è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che si è rivelato mortale per Manuel Lorenzo Ntube. E che ha portato in ospedale, ricoverato in gravi condizioni, il 16enne che era in bici con lui. Al momento, dunque, a seguito di rilievi e riscontri, si apprende che l’incidente è avvenuto intorno alle 20.45 di ieri sera (mercoledì 30 novembre ndr) sulla Via Pomposa, un’arteria di scorrimento tra le le frazioni Codrea e Quartesana. E che, dopo l’impatto con la vettura, una bicicletta si è schiantata contro un albero lungo la carreggiata. L’altra è stata sbalzata invece al centro della strada.

I messaggi d’addio della società sportiva della vittima e del sindaco di Ferrara

La società veneta, appena appresa la notizia del decesso del ragazzo, ha espresso in un messaggio ai familiari, sgomento e dolore per la prematura scomparsa del talentuoso difensore, tesserato tra gli under 17: «L’intera società biancoscudata con i propri tifosi partecipa commossa al dolore e si stringe attorno ai familiari ed agli amici di Manuel». Anche il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, ha voluto far arrivare le sue condoglianze alla famiglia della vittima, assicurando vicinanza e impegno sul fronte delle indagini per accertare le responsabilità e assicurare che giustizia sia fatta.

Il sindaco: «Infinito dolore che ha colpito la nostra comunità»

Nel suo messaggio, allora, il sindaco scrive: «Piangiamo la morte di un giovane, il dolore è straziante per quanto accaduto. Esprimo la mia vicinanza ai genitori. Siamo a disposizione, insieme alla polizia locale, che ho già contattato, per fornire il nostro supporto ai familiari e per dare il nostro contributo affinché sia fatta giustizia e siano accertate le responsabilità». Aggiungendo in conclusione: «Siamo in grande apprensione. Ci stringiamo anche ai familiari dell’altro ragazzo coinvolto», ha aggiunto. Il primo cittadino di Ferrara ha contattato i familiari di entrambi i ragazzi, ai quali ha manifestato «da parte del Comune, massimo sostegno e supporto, nell’infinito dolore che ha colpito la nostra comunità».