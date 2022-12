Sangiuliano: “Le opere d’arte sono da difendere come l’ambiente. Arginiamo gli attivisti green”

“La nozione di ambiente non comprende soltanto i laghi e i fiumi ma anche tutto quello che è stato prodotto in secoli di storia. Come un dipinto oppure una torre. Un patrimonio che va tutelato e tramandato”. Parola di Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, , nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 dell’Università Lumsa. L’83esimo di attività dell’Ateneo.

Sangiuliano: il movimento ambientalista sta esagerando

Rispondendo a una studentessa in Marketing e Comunicazione digitale, il ministro ha sottolineato il rischio degli eccessi del movimento ambientalista. Che “nel farsi promotore di un’ideologia sta mettendo in atto strategia volte ad intaccare il patrimonio culturale delle varie nazioni. Come anche della nostra”. Comportamenti gravi, che vanno arginati dice Sangiuliano.

Le opere d’arte sono da tutelare come l’ambiente

“Il tema della conservazione dell’ambiente è centrale. Perché a esso è legata la nostra sopravvivenza come individui. Quindi è un tema estremamente nobile”. Il movimento ambientalista però sbaglia profondamente “le modalità con cui vuole salvaguardare questo obiettivo nobile. Quello di conservare l’ambiente, perché nella sua nozione noi non dobbiamo ricomprendere soltanto i fiumi, i laghi, il mare le montagne. Che sono una cosa importantissima che dobbiamo preservare. Nella nozione di ambiente, infatti, c’è anche tutto quello che è stato prodotto in secoli di storia dall’umanità”.

Un quadro di Caravaggio va difeso come il mare e i fiumi

Per Sangiuliano, ad esempio, “nell’ambiente ci sono le torri e gli archi di cui parla Leopardi. Opere come un quadro importante di Caravaggio o un quadro del Novecento sono parte dell’ambiente. Fino a oggi queste azioni hanno avuto degli effetti molto contenuti”, conclude Sangiuliano. “Però c’è sempre la paura che qualcuno, qualche volta, possa sbagliare. Non credo che questo sia un modo utile di testimoniare la volontà di preservare l’ambiente perché gli si fa un danno. È chiaro quindi che questi comportamenti vanno arginati”.