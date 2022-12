Roma, sgozzato alla Borghesiana mentre tenta di far ripartire l’auto: fermato un 47enne albanese

E stato arrestato dalla polizia l’uomo che nella serata di ieri ha accoltellato a morte di Nazzareno Paolo Teti, 52enne, a Roma nella zona di via Borghesiana. Si tratta di un cittadino albanese di 47enne. L’uomo avrebbe colpito al collo la vittima che sostava in strada, per poi darsi alla fuga. Il movente del delitto sarebbe da ricercare nella gelosia dell’uomo per la relazione sentimentale che si era instaurato tra la moglie e la vittima.

L’uomo avrebbe accoltellato al collo Teti mentre si trovava in strada, per poi darsi precipitosamente alla fuga. Gli accertamenti, condotti nell’immediatezza del fatto dalla Squadra Mobile di Roma, grazie all’ausilio di telecamere e testimonianze dirette hanno portato, in pochissimo tempo, ad identificare l’uomo. L’indagine si è conclusa al termine di una serrata attività di ricerca.

La vittima della Borghesiana: Nazzareno Paolo Teti era originario di Vibo Valentia

Il soggetto è stato rintracciato in un parcheggio, è stato arrestato in quasi flagranza, misura per la quale la Procura della Repubblica sta chiedendo la convalida al gip. Il ritrovamento dell’uomo, e il conseguente arresto, in modo così rapido, è stato reso possibile anche grazie alla numerosa presenza di equipaggi della Polizia di Stato sul territorio, rafforzati proprio in vista del periodo natalizio, secondo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.

Secondo le prime ricostruzioni, il 52enne, originario di Vibo Valentia, stava facendo ripartire l’auto con l’ausilio di cavi elettrici quando l’aggressore lo ha sorpreso e accoltellato prima di dileguarsi. Da quanto raccolto finora, la vittima sarebbe prima entrata nel bar alla Borghesiana e una volta uscita potrebbe essere stata seguita e colpita dal suo aggressore. Nazzareno Paolo Teti aveva piccoli precedenti penali, risalenti alla fine degli anni 90, legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.