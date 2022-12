Rampini show contro sinistra e Ong: “Ideologia infame di sedicenti progressisti” (video)

Federico Rampini è uno degli editorialisti più severi nello smascherare l‘ipocrisia della sinistra sulle mazzette del Qatargate. Non usa mezzi termini da quando è chiamato a commentare da vari talk show, da Rete4 a La7 lo tsunami che sta travolgendo le istituzioni europee, in primis personaggi di spicco della sinistra nostana e il ruolo di due Ong “che servivano per smuovere denaro” (Giorgi docet). Il giornalista denuncia senza mezzi termini tuta l’ipocrisia anti-occidentale che accomuna “sedicenti progressisti” e “un certo mondo di Ong”. Questa ideologia, ha attaccato, “consente tutto, anche di prendere le mazzette”.

Rampini, la sua sentenza sul Qatar: smascherata l’ipocrisia di sinistra

Fin dalle prime notizie devastanti provenienti dall’inchiesta Rampini si era avventato su Eva Kaili, l’ex vicepresidente del Parlamento Europeo accusata di aver ricevuto denaro dal Qatar per difendere gli interessi dell’emirato. la dovevano espellere molto prima – sostiene con rabbia-. “Il suo partito di sinistra doveva cacciarla quando disse delle cose infamanti, ignobili, molto prima che le scoprissero i soldi in casa. Disse che il Qatar è un modello per i diritti umani, cosa vergognosa visto che prima dei Mondiali sono morti tanti migranti nei cantieri. Quello era già un buon motivo per cacciarla…“, ha affermato il giornalista genovese. Che ricorda un’altra frase choc della Kaili: quella in cui la donna aggiunse “che noi europei non abbiamo nessun diritto di dare lezioni agli altri”.

Rampini: “Quell’ideologia infame che accomuna sedicenti progressisti”

Nel corso di Coffe Break Rampini ha rincarato la dose mettendo nel mirino una sinistra ipocrita che lui demolisce senza perifrasi e non da oggi. Mentre sui quotidiani Speranza, Letta, i candidati Pd e opinionisti come Concita De Gregorio alla fine qualche schizzo di fango sulla destra trovano modo di piazzarlo, lui li seppellisce: “Qui – prosegue Rampini – siamo nel bel mezzo di un’ideologia infame. Quella per cui noi occidentali siamo colpevoli di tutto, gli altri hanno sempre ragione. Purtroppo questa ideologia accomuna sedicenti progressisti e anche purtroppo un certo mondo di Ong: per i quali noi siamo l’impero del male e siamo gli unici che hanno sfruttato e colonizzato. Con gli altri che sono vittime ed innocenti”.

“Un’ideologia che consente tutto…anche di prendere le mazzette”

Una requisitoria “mortale” per la sinistra e i suoi simboli travolti dall’inchiesta che dal Qatar porta al Marocco e si amplia sempre più. “In nome di questo – conclude Rampini sarcasticamente- uno si vende alle cosiddette vittime innocenti. Nell’emisfero Sud del pianeta, di cui fa anche parte il Qatar, sono tutti migliori di noi. E, per carità uno incassa pure le mazzette, perché loro sono buoni- è un fiume in piena-. Anche se sono sceicchi ultramiliardari che possiedono mezza Milano, il Psg, fondi sovrani che investono ovunque. Ma loro sono il Sud del pianeta e noi siamo la razza bianca cattiva. Questa ideologia – conclude il giornalista – consente tutto, anche di prendere le mazzette”. Applausi per la sincerità e il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome.