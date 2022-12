Qatargate, Orlando spernacchiato sui social: cancella gli auguri a Visentini. E Letta tace

Diritti, mazzette e figure barbine. Il Qatargate è una mannaia sui socialisti europei e sul Pd. Tanto che i dem sono stati presi da uno strano caso di afasia, a cominciare da Enrico Letta. E quando hanno proferito parola sono stati travolti da insulti e beffe. E’ capitato all’ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando, esponente della sinistra dem. Su Twitter aveva cinguettato giorni fa: «Luca Visentini è il nuovo leader dell’organizzazione mondiale dei sindacati. Un’ottima notizia per l’Italia e un giusto riconoscimento per un dirigente capace ed autorevole che a livello europeo, in questi anni, ha svolto un lavoro essenziale». Poi lo tsunami. Per cui, quando ha provato a commentare sempre su Twitter lo scandalo europeo in salsa Pd, ha subito cancellato il vecchio tweet e ne ha scritto uno nuovo.

Qatargate, Orlando cancella il tweet con gli auguri a Visentini

“Diciamola tutta, garantismo a parte, se fosse vera anche la metà dell’affaire Qatar saremmo già allo schifo assoluto. Scambiare i diritti dei lavoratori con soldi e regali dei signori feudali del Qatar è alto tradimento dei valori democratici”. Una sceneggiata puerile: siccome i social non perdonano, più di un utente gli ha scodellato il vecchio tweet in cui elogiava uno dei massimi rappresentanti sindacali dei lavoratori. In una intervista di pochi mesi fa, Visentini aveva avuto il coraggio di dire in un’intervista: il Qatar «dovrebbe essere visto come una storia di successo. La Coppa del Mondo è stata un’opportunità per accelerare il cambiamento e queste riforme possono costituire un buon esempio da estendere ad altri Paesi che ospitano grandi eventi sportivi”.

Il web a Orlando: “Sceneggiata puerile”

Ebbene, in molti hanno sbertucciato Orlando, che ora si dice schifato. Commentando che, «garantismo a parte», il tweet lo poteva anche lasciare e che cancellare è inutile. Anzi, è peggio. Ricordiamo che per il padre della greca Kaili e per Luca Visentini la magistratura di Bruxelles ha per ora disposto il rilascio sotto condizioni.

Qatargate, un utente twitter: “Orlando, il suo è un account- parodia”

Un altro utente è imbufalito e scrive in risposta al nuovo tweet di Orlando: “Deve essere un account parodia di un politico già ministro del lavoro, dell’ambiente e, – da non credersi- della giustizia. Si faccia un favore, cancelli anche questo tweet”. Se Orlando si incarta e si contraddice, c’è il segretario dem che fa peggio, sta zitto. Resta a eterna memoria il cinguettio, su Twitter, del il 20 novembre scorso. Luca Visentini era stato eletto da poco a capo dell’organizzazione internazionale dei sindacati Ituc, la più grande del mondo. E Letta gongolava: «Un bravo e competente italiano alla guida dei sindacati europei. Questo vuol dire fare il bene dell’Italia e dell’Europa. Buon lavoro». «Grazie Enrico», gli aveva risposto Visentini, «e grazie per il tuo sostegno». Ecco, ora il silenzio eloquente…