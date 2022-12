Qatar 2022, la Francia si blinda per la finale dei Mondiali contro l’Argentina: schiererà 14.000 agenti

Domenica pomeriggio si deciderà chi, tra Argentina e Francia, si aggiudicherà il terzo titolo iridato della propria storia e Parigi si prepara alla sfida. Non solo calcistica… Sul fronte della sicurezza, infatti, è già sceso in campo il il ministro degli Interni d’oltralpe, Gérald Darmanin, che per la finale del Mondiale ha deciso di schierare 14.000 agenti della polizia e della gendarmeria. A darne comunicazione è l’emittente Bfntv sul suo sito Internet, spiegando domenica saranno chiusi al traffico gli Champs-Elysées. E che, inoltre, per la semifinale tra Marocco e Croazia sono pronti a presidiare le strade ben 12.800 gli agenti.

Qatar 2022, la Francia si prepara alla finale del Mondiali

Dunque, dopo l’esperienza dei “festeggiamenti” seguiti alla vittoria in semifinale della Francia sul Marocco per 2-0, quando la polizia ha effettuato 260 arresti – 167 dei quali solo a Parigi – il Ministero degli Interni d’oltralpe corre ai ripari. E dispone una massiccia presenza di forze dell’ordine: 14.000 uomini disseminati in Francia per garantire la sicurezza durante la finale della Coppa del mondo in Qatar tra l’Argentina e i Bleus. L’appuntamento è di quelli su cui premunirsi: le due squadre si ritrovano contro in un mondiale quattro anni. E dopo il 4-3 dei francesi negli ottavi di finale.

Mondiali e sicurezza: scenderanno in campo 14.000 agenti

Un successo che ha poi aperto la strada agli uomini di Deschamps per la vittoria del titolo. E tra calciatori e agenti, scendono in campo anche i bookmakers. Proprio il ct francese, allora, cerca un clamoroso bis offerto a 2,85 su Stanleybet.it. Stessa quota per un pareggio che significherebbe tempi supplementari. Sale leggermente, a 2,88, la vittoria Albiceleste, in una sfida davvero alla pari. Ma è la sfida tra i protagonisti del tappeto verde a infiammare i pronostici. In testa a tutte quelle tra Mbappé e Messi.

Finale Mondiali: sfida nella sfida tra Mbappé e Messi

Nelle scommesse sui gol la sua firma vale 2,95 su Planetwin365. Anche se davanti a tutti – in un duello sulla carta esplosivo – gli analisti piazzano Messi, la cui rete pagherebbe 2,75. La sfida tra i due fuoriclasse prosegue anche sul tabellone del capocannoniere e di miglior giocatore del torneo. In entrambi i casi è l’argentino a spuntarla – rispettivamente a 1,85 e 1,18 –. Con il talento francese che insegue a 2 per il titolo di “top goalscorer”, e a 5 per quello di MVP.