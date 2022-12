Putin in Bielorussia per rafforzare l’alleanza. Ma Zelensky teme l’apertura di un nuovo fronte

Vladimir Putin è a Minsk per incontrare il collega bielorusso Aleksandr Lukashenko. Una visita che l’Ucraina guarda con sospetto ed apprensione: «Vuole un coinvolgimento più diretto di Minsk nella guerra», ipotizza il presidente Volodymyr Zelensky. In effetti, la collaborazione tra i due Paesi è pressoché totale. «La Bielorussia non è solo un buon vicino, ma anche un alleato, quindi tutte le questioni economiche vengono risolte sulla base di questo fatto», ha spiegato lo stesso all’inizio della visita a Minsk, la prima in oltre tre anni. «Il rafforzamento dei legami bielorusso-russi – ha commentato a sua volta Lukashenko – è una risposta naturale alla mutevole situazione nel mondo, in cui siamo costantemente messi alla prova, nostro malgrado.

Putin: «La priorità è la cooperazione economica»

«Credo che, nonostante alcune asperità, troviamo ancora risposte efficaci a varie sfide e minacce». Effettivamente, l’incontro tra i due presidenti presenta un’agenda fitta di impegni. A detta di Putin la «priorità» tra le due nazioni è la cooperazione economica. Ma non è l’unico argomento su cui i due oggi si confronteranno. Lo sottolineano in maniera molto chiara le parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia russa Tass. «Oggi – ha detto – avremo l’opportunità di fare un buon bilancio delle questioni più urgenti, commerciali e naturalmente militari, vista la situazione turbolenta e caotica che ci circonda».

Aiuti russi a Minsk sul nucleare

A preoccupare però Zelensky contribuiscono maggiormente le parole del ministro della Difesa di Minsk, che ha esplicitamente fatto riferimento a colloqui con l’omologo russo su cooperazione tecnico-militare e potenziamento delle capacità di difesa dei rispettivi Paesi. Il carico da undici lo ha piazzato Putin in persona quando ha annunciato che la Russia è pronta a sviluppare progetti nucleari in Bielorussia. «Stiamo costruendo una centrale nucleare. La prima unità è in funzione», ha detto il leader del Cremlino. Per poi concludere: «Siamo pronti a sviluppare ulteriormente questo progetto».