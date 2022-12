Presi anche gli ultimi due evasi dal Beccaria. Delmastro: “Eccellente lavoro della penitenziaria”

Si è chiuso il cerchio: anche gli ultimi due evasi del gruppo dei sette detenuti fuggiti dal carcere Beccaria, sono rientrati nell’istituto penitenziario. Mancavano solo loro, e gli agenti del Nic (Nucleo investigativo centrale) della Polizia penitenziaria, sulle loro orme dall’istante dopo la loro fuga nel giorno di Natale, li ha rintracciati e riportati in cella. I detenuti, tutti tra i 17 e 19 anni, erano riusciti ad aprire un varco nella recinzione approfittando di alcuni lavori. Come noto, poi, dei sette in fuga, il giorno stesso e a Santo Stefano, tre erano rientrati al Beccaria. Uno è stato fermato dai Carabinieri a Sesto San Giovanni mentre stava girando un video Tik Tok con degli amici. Poi, nella serata di ieri, un altro si era presentato in Questura in via Fatebenefratelli.

Oggi, con il ritrovamento degli ultimi due, il caso si chiude. E ad annunciarlo è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria, che tra monito e soddisfazione, ha dichiarato: «Come al solito, anche questa volta, il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria, localizzando e mettendo fine alle “vacanze di Natale” anche degli ultimi due evasi dal Beccaria che mancavano all’appello, ci ha messo una pezza». Concludendo quindi: «Ma non è tutto bene quel che finisce bene. Ora che tutte e sette i fuggiaschi sono rientrati in carcere, auspichiamo che non cali il sipario sull’attenzione della politica rispetto ai problemi dei penitenziari, che restano intatti».

Pertanto, «al ministro della Giustizia, Carlo Nordio – ha poi sottolineato De Fazio rivolgendo un appello al Guardiasigilli – diciamo che non servono tavoli. Ma che necessitano soluzioni concrete. Riforme. Organizzazione. Organici. Equipaggiamenti. Strutture e infrastrutture. Il Guardasigilli ci convochi: noi siamo pronti a fare la nostra parte con idee e proposte concrete fondate sulla conoscenza di chi opera da sempre nella prima linea delle trincee penitenziarie».

Evasi da Beccaria, Delmastro (Fdi): «Grazie al Nic per il lavoro eccellente»

E sulla positiva conclusione della vicenda si è espresso in una nota anche Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia. Il quale ha indirizzato parole di apprezzamento e gratitudine direttamente agli agenti che hanno svolto le indagini e rintracciato anche gli ultimi due evasi. Rilevando: «Con l’operazione di polizia penitenziaria condotta oggi, finalmente tutti i 7 detenuti evasi dal Carcere minorile Beccaria sono stati assicurati nuovamente alla Giustizia. Questa è la plastica dimostrazione di come la sana collaborazione tra famiglie. Mass media e istituzioni, possa portare a risultati lodevoli». E che dove non è arrivata la motivazione personale, sono arrivati gli uomini e le donne del Nic della Polizia Penitenziaria: un reparto di eccellenza che ha lavorato giorno e notte, e che ha trovato in pochissimo tempo i due evasi più titubanti. A loro va il mio più sentito “grazie” per l’eccellente lavoro al servizio dello Stato in questa difficile situazione».