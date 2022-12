“Preparavano un golpe al parlamento tedesco”: tra i 25 fermati un’ex deputata. Arresti anche in Italia

Vasta operazione della polizia tedesca oggi in tutta la Germania dove sono stati arrestati 25 membri di un “gruppo terroristico” di estrema destra sospettato di pianificare un attacco al Parlamento: lo hanno dichiarato i procuratori federali in una nota. Gli appartenenti al movimento “Cittadini del Reich” (Reichsbuerger) sono sospettati di “aver fatto preparativi concreti per entrare con la forza nel Parlamento tedesco con un piccolo gruppo armato”, hanno dichiarato i procuratori.

Assalto al parlamento tedesco: chi sono gli ideatori arrestati

In particolare, sono stati effettuati 25 arresti su 52 sospettati e sono state compiute perquisizioni in 130 tra abitazioni e locali commerciali. I destinatari delle misure suono sospettati di aver costituito un’organizzazione terroristica, nota come “Unione patriottica” o “Il Consiglio”, per attuare un colpo di Stato. A tal fine, il gruppo si era dotato di un proprio governo e di un apparato militare. A capo degli eversori vi sarebbe il principe Enrico XIII di Reuss, tra gli arrestati con Birgit Malsack-Winkemann, già deputata di Alternativa per la Germania (AfD) al Bundestag. Altri due mandati di cattura sono stati eseguiti rispettivamente in Italia e Austria.

Il principe che avrebbe dovuto diventare il capo del governo

Il principe Reuss avrebbe dovuto essere posto a capo di un nuovo governo in caso di presa violenta del potere. Il 71enne è sospettato di svolgere un ruolo di primo piano nei piani golpisti del gruppo. Si dice anche che abbia agito come raccolta fondi per l’Unione Patriottica.

Mosca: “Arrestata anche una cittadina russa”

Tra i presunti cospiratori ci sarebbero diversi ex ufficiali delle forze speciali della Bundeswehr, spiega la stampa locale, ricordando che gli appartenenti alla rete dei Cittadini del Reich non riconoscono né l’esistenza della Repubblica Federale né il suo governo o le sue leggi. “La democrazia è sotto attacco”, ha scritto il ministro federale della Giustizia Marco Buschmann su Twitter. Il mega blitz delle forze di sicurezza tedesche è una delle più grandi nella storia della Repubblica Federale.

Secondo le agenzie di stampa di Mosca, c’è anche una donna con cittadinanza russa, Vitaliya B., tra le persone arrestate nell’operazione antiterrorismo odierna. “La procura tedesca – scrive Ria novosti – ha sottolineato di non avere motivi per ritenere che funzionari russi abbiano sostenuto i cospiratori”. La Tass riporta che secondo la Procura tedesca “i sospetti golpisti hanno contattato rappresentanti russi ma non hanno trovato sostegno”.