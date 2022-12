Pregliasco col Pd, l’incoveniente: non lo vota neanche la moglie, impegnata con il centrodestra

“Non l’hanno votato neanche i parenti”: si dice così per segnalare ironicamente il flop vistoso di qualche candidato. Ora il caso tocca alla virostar Pregliasco, candidato con il Pd di Majorino in Lombardia. Con una specificazione precisa: non lo vota neanche la moglie. E’ presto detto il perché, visto che è la consorte, Carolina Pellegrini, ad esplicitare il “caso” in famiglia, visto che è impegnata seriamente con il centrodestra. Questo è il “tragico” destino che attende Fabrizio Pregliasco. Il virologo che come altri colleghi – Lopalco e Crisanti– intende infoltire le fila della sinistra alle Regionali in Lombardia.

“Imprevisto” in casa di Fabrizio Pregliasco: perché non lo vota neanche sua moglie

Cosa succede, dunque, a casa Pregliasco? Che la signora Pellegrini ha il cuore che batte politicamente dall’altra parte della barricata. Carolina Pellegrini ha una curriculum polititico: è stata assessore nella giunta Formigoni ed è consigliera di parità effettiva della Regione Lombardia dal 2012. E si stava preparando a sostenere la campagna della consigliera uscente leghista Deborah Giovanati. Lo stesso virologo ha usato l’ironia. «Non so se mi voterà, spero di sì…». Meno ironico il post della signora su Facebook. Dopo l’annuncio della candidatura di Pregliasco, la Pellegrini ha scritto:

Il post della moglie di Pregliasco: “Devo metabolizzare l’imprevisto”

«Oggi scrivere qualcosa che abbia un senso compiuto per me è complicato. È complicato per mille ragioni. Le spalle larghe le ho». Poi continua: «Il cuore e la ragione hanno dei contraccolpi significativi. La politica è stata per me una parte significativa della mia vita. E continuerà a esserlo perché dovrei farmi una violenza inaudita nel cancellarla dalla mia quotidianità». Quindi arriva alla candidatura del compagno, rubricandola così: «Ci sono gli imprevisti. E allora devo metabolizzare l‘imprevisto. A casa mia. E poi a bocce ferme ne dirò. Sempre e comunque per la libertà ed il rispetto. Notte combattenti!», scrive ai suoi follower.

Il web se la ride: “Tranquilla, sarà un consigliere di minoranza”