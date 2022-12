Precipita un caccia del 37esimo stormo tra Marsala e Trapani: ritrovato vivo il pilota

Un Eurofighter del 37esimo stormo di stanza nell’aeroporto militare di Trapani Birgi è precipitato nei pressi di ponte Granatello, tra Marsala e Trapani. L’aereo stava rientrando da un volo di addestramento, secondo le prime ricostruzioni. Sul posto sono accorsi subito soccorritori e forze dell’ordine. Un elicottero del 82 Centro Sar è immediatamente decollato dalla base di Trapani per localizzare la zona precisa dell’impatto. E per la ricerca del pilota. Che dopo circa un’ora, fortunatamente, è stato ritrovato vivo. Sarebbe riuscito ad azionare il seggiolino eiettabile del velivolo dell’Aeronautica militare.

Precipita un caccia di stanza a Trapani Birgi: il pilota è vivo

Probabilmente il caccia era al rientro da una missione addestrativa l’aereo quando è precipitato intorno alle 19 a circa 5 miglia a sud-est della base aerea di Trapani. Le cause dell’incidente non sono state ancora accertate. L’aereo precipitato in Sicilia è un caccia di ultima generazione, nomenclatura aeronautica F-2000A. Come si legge sul sito della Forza Armata, si tratta del più avanzato aereo da combattimento sviluppato in Europa. L’inserimento di questi velivoli nel servizio d’allarme nazionale, garantito dai reparti dell’Aeronautica Militare per la Difesa Aerea 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, permette di fornire una maggiore capacità a quel complesso dispositivo che, in pochi minuti, assicura il decollo dei caccia per intercettare e identificare qualunque traccia aerea sospetta rilevata dai radar. Il 37esimo Stormo è uno dei reparti dell’Aeronautica Militare che assicura la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo nazionale. Grazie a un sistema di radar, velivoli e sistemi missilistici, integrato sin dal tempo di pace con quelli degli altri paesi appartenenti alla Nato.