Myrta Merlino, a La7 tira un’aria pesante: trasloco a Mediaset? Cairo smentisce. Ma i retroscena…

Il comunicato del sindacato di La7 contro Myrta Merlino ha aperto una finestra sull’aria che tira a La7 tra la conduttrice napoletana alla guida del talk mattutino dal 2011 e i suoi collaboratori: e quello che è venuto fuori fa ipotizzare un clima irrespirabile. La tensione, in quello studio della rete di Cairo sembra doversi tagliare con il coltello, ma per ora, tutti parlano, tranne la diretta interessata che, al momento, si attiene a un rigoroso silenzio sul caso.

L’aria che tira intorno a Myrta Merlino

Per lei, o meglio, su di lei, al momento parla il comunicato sindacale ufficiale che è stato rilasciato giovedì 1° dicembre dalla Rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria, ndr), redatto a seguito di un incontro del 30 novembre, che ha riportato all’Azienda le segnalazioni pervenute da parte dei lavoratori sui presunti comportamenti della giornalista finita all’indice e su cui abbiamo dato conto in un servizio di ieri (clicca sul link per leggerlo).

Da La7 a Mediaset? La sementita secca di Cairo

E ancora: sul caso ha commentato da Affaritaliani.it Urbano Cairo, che ha smentito le voci su un imminente addio della conduttrice de L’aria che tira e l’ipotesi di un trasloco a breve verso i lidi di Mediaset. Di contro però, rumoreggia ormai da giorni il sito di Dagospia, che per primo ha rivelato che la Merlino sarebbe in procinto di lasciare La7 per passare a l Biscione, facendo addirittura i nomi dei possibili sostituti: David Parenzo o Marianna Aprile.

Ma spuntano i nomi dei possibili sostituti di Myrta Merlino a La7…

Anzi, di più. Nel cercare di sbrogliare la matassa intrecciata da voci di corridoio e lamentele dietro le quinte, Cairo ha anche negato possibili problemi con il manager Lucio Presta – nuovo agente della Merlino –. Definendo le voci a riguardo «forzature e montature giornalistiche». Un fatto non trascurabile invece, secondo Dagospia, il passaggio della conduttrice alla scuderia dell’agente dei vip, «cioè il tele-agente che non ha mai chiuso un contratto con La7 (e forse mai lo chiuderà)», riporta il sito.

Le voci su una eventuale proposta Mediaset

Sito che, spingendosi anche oltre, indicherebbe l’intenzione di Myrta Merlino di «andare a Mediaset» che, sempre secondo le ricostruzioni in circolazione non ancora accreditate, come riporta tra gli altri Il Tempo, per esempio, «le avrebbe già proposto gli spazi di Barbara Palombelli, che conduce Stasera Italia su Rete4». A cui però, sempre secondo il retroscena, «la conduttrice preferirebbe una trasmissione settimanale».

Un sudoku in cerca di una quadra

Un sudoku a cui trovare la quadra. Una giostra di spostamenti e nuovi giri, ricchi premi e cotillon, su cui Cairo dalle colonne di Affaritaliani tira il freno con un secco no. E negando pure problemi con Presta. Alimentando così un tourbillon di rumors e di retroscena che si consuma ormai da giorni sui media, nel più assoluto silenzio di Myrta Merlino. Ma per capire qual è l’aria che tira sembra proprio che bisognerà aspettare, probabilmente, ancora i prossimi giorni…