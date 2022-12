Musk annuncia l’uomo robot: “Un chip nel cervello umano entro sei mesi per guarire i disabili” (video)

Elon Musk immagina un uomo robot, con un chip nel cervello umano entro sei mesi. Lo ha annunciato lui stesso durante l’evento ‘Neuralink Show and Tell’, in cui ha presentato le ultime novità dell’azienda che, tra l’altro, propone impianti che collegano il cervello a un computer. “È come sostituire un pezzo del tuo cranio con uno smartwatch, in mancanza di un’analogia migliore”, ha detto il fondatore di SpaceX, CEO di Tesla e, più recentemente, proprietario di Twitter. “Riteniamo che dovremmo essere pronti per avere un chip in un essere umano nel giro di 6 mesi. Stiamo lavorando sodo, prima di inserire un chip in un essere umano vogliamo essere sicuri che funzioni alla perfezione”, ha aggiunto.

Musk e i cervelli comandati da un chip

Durante l’evento è stato mostrato un video realizzato per documentare l’efficacia del device, in grado di consentire ad una scimmia di muovere un cursore del mouse e digitare su un computer usando la mente. “Stiamo facendo tutto il necessario per testare i device, siamo estremamente cauti anche per quanto riguarda gli impianti negli animali: si tratta di operazioni per confermare” informazioni “non per esplorare”, ha affermato Musk.

Tra queste c’è l’interfaccia per chip cerebrali che potrebbe consentire ai pazienti disabili di muoversi e comunicare di nuovo. «Prima di inserire un dispositivo in un essere umano vogliamo essere estremamente attenti e certi che funzioni bene. Ma abbiamo inviato la maggior parte dei nostri documenti alla Food and Drugs Administration e pensiamo che probabilmente tra circa sei mesi dovremmo essere in grado di averlo», ha detto Musk. Interpellata da Reuters, la Fda non ha commentato l’annuncio del patron di Tesla e Twitter.