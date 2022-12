Miss Italia 2022, la finale riveduta e corretta” in diretta streaming: niente tv, né fasce o numeri e passerelle

Oggi è il giorno della finale di Miss Italia 2022. O meglio, delle aspiranti reginette di bellezza, protagoniste dell’agone socio-spettacolare, che da sempre ha come punti cardinali la valorizzazione della bellezza e del talento italiani, escluse dai palinsesti della Rai – con sommo disappunto dell’organizzatrice di sempre dell’evento, Patrizia Mirigliani – e con grande delusione di chi, da decenni, è abituato a seguire in tv la manifestazione storica costretta a un ridimensionamento sperimentale.

Miss Italia 2022, stasera la finale in diretta streaming

Ma tant’è, e così le 21 candidate in lizza per il titolo di Miss Italia 2022, nella finale di questa sera si ritroveranno a Roma, nel centro congressi multimediale dell’Hotel Crowne Plaza Rome St. Peter’s sull’Aurelia Antica. Le miss in gara per la corona rappresentano l’intero territorio nazionale, una per regione. A cui si è aggiunta la categoria di Miss Roma, in omaggio alla capitale che ospita l’evento. Tutte, comunque, scelte nel corso delle prefinali che si sono svolte a Fano (nelle Marche), al termine di centinaia di selezioni regionali.

La manifestazione sui canali social di Miss Italia

Lo spettacolo sarà trasmesso in streaming, a partire dalle 19, sul sito e sui canali social di “Miss Italia”: Facebook, Instagram, YouTube. Per la prima volta, dal lontano 1946, a presentare lo show sarà un giornalista, Salvo Sottile, conduttore della trasmissione I Fatti Vostri su Rai2. La regia è firmata da Giuseppe Sciacca. Le coreografie sono di Giampiero Gencarelli, assieme ai ballerini Oreste Gaudio e Tommaso Stanzani.

La giuria con presidente Massimo Boldi

A scegliere la nuova “Miss Italia” saranno l’attore Massimo Boldi nei panni di presidente di giuria. L’attrice e insegnante di recitazione Fioretta Mari. E la conduttrice radiofonica Francesca Manzini, che proporrà anche un intermezzo comico. E con lei, è previsto anche l’intervento dell’attore e imitatore Antonio Mezzancella.

Una versione “riveduta e corretta” della storica manifestazione

Sulla scia della trasformazione avviata nel corso dell’ultima edizione, in questa Miss Italia “riveduta e corretta” le miss non indosseranno fasce, né numeri di gara. Non saranno impegnate nella classica passerella, ma dialogheranno con la giuria, con la quale saranno chiamate a interagire nelle varie fasi della diretta. Il numero delle finaliste passerà nel corso della serata da 21 a 3 concorrenti, riducendo il numero delle aspiranti al podio, poco prima della scelta finale. Quindi, al termine della serata, Zeudi di Palma, “reginetta” dell’edizione svolta nello scorso mese di febbraio, cederà titolo e corona alla nuova vincitrice.