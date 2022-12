Migranti, in 600 lasciano Lampedusa su una nave della Marina. A Livorno sbarcati in 108

Mentre a Lampedusa il maltempo concede una tregua sul fronte degli sbarchi, la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, lavora ai trasferimenti dei migranti dall’hotspot di contrada Imbriacola. L’obiettivo è alleggerire la pressione sul centro arrivato a ospitare, dopo la nuova ondata di approdi dei giorni scorsi, oltre 1.200 ospiti a fronte di una capienza di 350 posti.

Migranti, in 600 hanno lasciato Lampedusa

Oggi in 600 hanno lasciato la più grande delle Pelagie dopo essere stati imbarcati sulla nave San Giorgio della Marina militare con destinazione Pozzallo e Augusta. Non sono previsti invece altri trasferimenti a bordo del traghetto di linea a causa delle avverse condizioni meteo marine. Nel centro restano così oltre 500 ospiti.

Migranti, sbarcati in 108 nel porto di Livorno

Da Lampedusa a Livorno. E’ giunto questa mattina nel porto di Livorno il secondo flusso di migranti raccolti nel canale di Sicilia dalle imbarcazioni di alcune organizzazioni non governative. Dopo i 142 arrivati ieri con la nave Life Support di Emergency, tra cui 28 minori, nella mattinata di oggi, giovedì 23 dicembre, sono sbarcati all’accosto 75, nell’area del grande bacino di carenaggio, altri 108 migranti, giunti con la nave Sea Eye 4 dell’omonima organizzazione non governativa Sea Eye. Di questi, 13 sono minori non accompagnati. Tutti i minori rimarranno in Toscana assieme ad altri 33 migranti. In Emilia Romagna andranno 32 persone, altre 30 nel Lazio. Non sono stati registrati, secondo quanto si apprende, né casi di Covid-19 né di scabbia.

Tutti i minori resteranno in Toscana

«In tutto sono oltre cento le persone arrivate oggi – ha detto l’assessora regionale alla Protezione civile, Monia Monni – di cui diversi minori non accompagnati. Tutti i minori rimarranno in Toscana. A gestire la destinazione dei migranti è la Prefettura. Sul nostro territorio rimarranno anche più di trenta adulti».