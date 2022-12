Meloni: “Contrasteremo in ogni sede il cibo artificiale”: il videomessaggio a Confagricoltura

“L’Italia sarà in prima linea nella difesa del cibo naturale, uno dei punti di forza del nostro Made in Italy ed intende contrastare in ogni sede il cibo invece artificiale, che rischia di spezzare il legame millenario tra la filiera agroalimentare e i prodotti destinati al consumo”. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Bruxelles per il suo primo Consiglio europeo, non ha voluto far mancare il suo sostegno all’assemblea di Confagricoltura, che si sta svolgendo a Roma. Nel video messaggio inviato all’assise il premier ha ribadito la “mission” del governo italiano in materia.

Meloni da Bruxelles invia un video mesaggio all’Assemblea di Confagricoltura

“Il settore agricolo è al centro dell’azione del Governo. La qualità delle produzioni, l’importanza dei territori rurali e il saper fare che deriva dalla nostra tradizione fanno dell’agroalimentare un asset strategico della nostra economia. Ed è per questo che lavoreremo per rafforzarlo ancora, aumentandone la competitività e accompagnandolo nel percorso della transizione ecologica”. Un obiettivo molto chiaro:

Confagricoltura, Meloni: Vigileremo sul Nutriscore

“La scelta di cambiare il nome del ministero delle Politiche agricole in ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare – ha aggiunto la Meloni – non è stata simbolica. Ma una scelta decisione che risponde a una doppia missione che ci siamo dati: quella di difendere il diritto di una nazione di scegliere il proprio modello produttivo; e quella di tutelare il consumatore rendendo disponibile prodotti alimentari di qualità e accessibili a tutti. Per questi scopi nella Manovra -spiega il premier all’Assemblea di Confagricoltura- è stato previsto un fondo da 100 milioni. Proprio nell’ottica di rafforzare l’approvviggionamento di materie prime e rendere piu’ùefficiente la filiera agroalimentare”.

Agricoltura, Meloni: il sostegno agli agricoltori e alla rurali intermedie

Non solo -aggiunge Meloni -. “Abbiamo stanziato 225 milioni per l’innovazione dei processi, ma sosteniamo anche il ricambio generazionale con zero contributi per i primi 24 mesi per gli under 40 che aprono una impresa. Vogliamo stabilizzare il reddito degli agricoltori e avvantaggiare le aree rurali intermedie e quelle con difficoltà di sviluppo, quelli a maggiore sofferenza.

“Informazioni corrette ai consumatori”

Inoltre ci impegneremo per garantire situazioni di lavoro sempre più dignitose, contrastare i fenomeno di sfruttamento. Siamo sinonimo di eccellenza e qualità. Quindi dovremo contrastare in qualsiasi sede qualsiasi tentativo di omologazione e altri sistemi come il Nutriscore. Per ora è stato accantonato in UE, ma continueremo a vigilare. Allo stesso tempo vogliamo lavorare per costruire altri strumenti per garantire i consumatori informazioni corrette. Contrasteremo in ogni sede il cibo artificiale, che vuole spezzare il legame millenario tra prodotti agricoli e territori”, ha aggiunto il presidente del Consiglio.