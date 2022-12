Maria Giovanna Maglie in ospedale: “Sono qui da due mesi, fatemi gli auguri”: il post su twitter

Non sta bene Maria Giovanna Maglie ricoverata da due mesi in ospedale per affrontare una serie di interventi chirurgici. A darne notizia è la stessa cronista e scrittrice su Twitter, che pubblica anche un selfie dal letto d’ospedale: pallida, espressione provata e, tra le mani, il libro appena scritto sul caso Emanuela Orlandi. “Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco – spiega – la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri”. Le parole di Maglie stanno raccogliendo nei commenti al tweet molto affetto e gli inviti di pronta guarigione.

Maria Giovanna Maglie su twitter: “Sono in ospedale…”

I fedelissimi dei talk-show televisivi avevano notato l’assenza dell’opinionista molto vicina al centrodestra nelle cui liste molti rumors la davano candidata prima del 25 settembre. Ciò non avvenne e lei spiegò che preferiva fare la giornalista, il mestiere che più sa far meglio. E infatti, puntuale quasi ogni sera, da Rete 4, o dalla Palombelli a “Stasera Italia”, o dalla Gentili a “Controcorrente” era di casa. Sempre lucida, icastica, pronta alla polemica, con la sinistra e i cinquestelle naturalmente. E dalla tv aveva lanciato il suo nuovo libro sul caso Emanuela Orlandi. Poi ebbe un malore a settembre scorso. Maria Giovanna Maglie si trovava in diretta tv, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica. Era stata lei stessa, rispondendo a un commento postato sui suoi canali social, a spiegare l’accaduto ringraziando un utente: “Mi fa piacere sapere di essere stata chiara perché stavo male l’altra sera, ho avuto un malore mentre ero in diretta. Eppure ce l’ho fatta”.

Gli auguri di Buttafuoco: “Evviva l’imperatrice”

Poi però la salute ha reclamato i suoi diritti, con una serie di interventi dai quali ha volgia di riprendersi presto. Arriva su twitter l’augurio immediato di Pietrangelo Buttafuoco, con lei in molte trasmissioni: “Evviva l’imperatrice”; di Alberto Samonà: “Non appena starai bene ti aspetto a Palermo per presentare il libro, che è davvero interessantissimo !!! Forza Maria Giovanna”. Altri utenti non mancano di testimonarle stima:” Carissima Maria Giovanna, mi manca la sua lucidità di pensiero, la sua grinta, la sua presenza. Pensi prima di tutto a guarire e poi torni presto”. Auguri di pronta guarigione all’agguerrita e coraggiosa opinionista, che pure in una condizione di salute precaria non cessa di commentare i fatti politici dai sui profili social.