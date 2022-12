Macabro giallo sul litorale toscano: riaffiora dal mare un cadavere. È il terzo in cinque giorni

Il corpo di un uomo è stato trovato in acqua questa mattina a Marina di Massa, in provincia di Massa-Carrara. Si tratta del terzo cadavere emerso sulla riva del mare in Toscana in questa settimana, dopo i due degli scorsi giorni nella provincia di Pisa.

Per ora sono ignote le generalità del cadavere, rinvenuto in acqua. Dalle prime sommarie descrizioni dovrebbe appartenere a un uomo anziano, di circa 70 anni. Sul posto sono intervenute l’automedica di Massa, una ambulanza della Pubblica Assistenza di Carrara e la Capitaneria di Porto.

Il terzo cadavere dopo i primi due a San Rossore

E’ la terza salma rinvenuta sul litorale toscano in meno di una settimana, Un cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto tre giorni fa alle 15.20 sul litorale pisano, vicino alla foce del fiume Morto nuovo, nella tenuta del Parco di San Rossore. Il 17 dicembre un cadavere era stato trovato sulla spiaggia davanti alla foce del Serchio. Le prime due salme sono state “evidentemente restituite alla terraferma dopo le mareggiate dei giorni scorsi” e la polizia “è a buon punto nell’ attribuire una identità certa” ad entrambe. “Evidentemente – si legge nella nota della questura pisana -, servirà la comparazione genetica per togliere ogni dubbio, ma nel primo caso gli investigatori sono partiti dalle cose che indossava il cadavere, un Rolex e un paio di slip, per risalire ad un soggetto scomparso nei mesi scorsi da fuori provincia; analogo clichè investigativo per la seconda salma, che indossava una scarpa color amaranto di una nota marca e la fede nuziale con inciso i nomi di battesimo degli sposi e la data delle nozze. I familiari, su delega della procura della Repubblica, sono già stati sentiti negli uffici della Polizia di stato, confermando in buona sostanza la bontà delle piste investigative individuate”. Per stabilire le cause del decesso si attendono i risultati delle autopsie ma sarebbero state escluse ipotesi di morti violente, per mano di terze persone. Ora il terzo cadavere e il mistero s’infittisce.