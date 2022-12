Lucarelli (più Selvaggia e grillina che mai) ora fomenta Conte: “Deve querelare Sallusti”

“Se un giornalista contesta Conte, è la sentenza di Selvaggia Lucarelli, deve andare di fronte al tribunale. Se invece uno scrittore napoletano di nome Roberto Saviano insulta in diretta tv a Giorgia Meloni e Matteo Salvini apostrofandoli come “bastardi” e attribuendo loro bambini morti in mare, lo devono premiare”. Così sul quotidiano Libero, Francesco Storace risponde punto su punto alla giudice di Ballando con le Stelle.

Alla Lucarelli non era piaciuta la prima pagina del quotidiano Libero dell’8 dicembre. Titolo: “Questo Conte è pericoloso”. L’articolo, firmato dal direttore, ha citato i fatti di cronaca: «Da mesi il grillino gira per le piazze a fomentare la rabbia sociale. E ora arrivano le minacce al premier». Il riferimento è ovviamente alle minacce rivolte da un pregiudicato siciliano alla premier e alla sua bambina: minacce scaturite dopo le misure annunciate sul reddito di cittadinanza. Che Conte e i 5 Stelle abbiano incendiato gli animi è un dato di fatto.

Selvaggia Lucarelli a tutto tweet contro Libero e Sallusti

Ma la Lucarelli, che è ha un feeling particolare col M5s, ha aizzato Conte contro Libero. Ecco i suoi bizzarri commenti: “La vera domanda è: hanno maggiore pericolosità sociale 5 tweet di un disadattato o un editoriale del genere in prima pagina?”. E ancora: “Ecco come 5 tweet di uno sciroccato diventano propaganda, con individuazione del mandante morale. (Sallusti scrive addirittura che Conte ha bisogno di uno psichiatra). Mi raccomando, continuate ad abboccare”.

Per poi chiosare: “Sallusti scrive che Conte ha imbracciato il mitra, che ha bisogno di uno psichiatra, che sulle minacce di morte a Meloni e figlia ci sono le sue impronte digitali, che convince i suoi sostenitori ad abbattere i nemici del reddito con ogni mezzo. Accuse gravissime, spero quereli”.

La replica di Storace su Libero di oggi è fulminante. “Presa dalla sua smania di tutelare l’avvocato del popolo – quindi non suo – Selvaggia Lucarelli arriva a scrivere che Sallusti quando scrive è più pericoloso del povero disadattato quando twitta e minaccia. Vuole far chiudere i giornali, la signora?”.