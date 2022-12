Lombardia, ammucchiata Pd-5Stelle. Conte ufficializza il sostegno a Majorino per battere le destre

Tutti insieme, almeno in Lombardia. Oggi è arrivato il sì ufficiale di Giuseppe Conte al sostegno dell’eurodeputato del Pd, Pierfrancesco Majorino, candidato presidente in Lombardia. Il via libera, annunciato due giorni fa, è stato ufficializzato dopo alcuni incontri tra il coordinatore regionale grillno, Dario Violi, e il parlamentare dem. “Questa coalizione – commenta Violi – prende forma intorno alle proposte del movimento 5Stelle, sia nel merito della visione di Lombardia che vogliamo costruire. Sia nel metodo. Confrontarsi e lavorare prima sui temi e sul programma e poi sul metodo di selezione della classe dirigente. A cui vogliamo affidare questo ambizioso progetto“.

Lombardia, via libera grillino al candidato del Pd

L’esponente grillino rivendica la vittoria sull’iter che ha portato a sostenere il candidato del partito di Letta. A differenza del Lazio dove l’intesa su D’Amato è destinata a naufragare. Anzi non è mai partita. “Una classe politica trasparente, capace di essere lo specchio dell’alto valore che attribuiamo alle istituzioni”, prosegue Violi. “Le nostre idee e il nostro contributo puntano ad essere il valore aggiunto, finora mancato a questa coalizione, per mettere fine alla stagione del centrodestra in Lombardia. Lavoriamo insieme per offrire un’alternativa alle due destre di Fontana e Moratti. E permettere ai lombardi di scegliere un’altra”. Propositi che difficilmente troveranno presa tra gli elettori lombardi. A sua volta Majorino ringrazia gli alleati contiani per il sostegno. “Assolutamente non scontato e nato sulla base di un confronto sui contenuti. Che mette al centro innanzitutto la cultura della legalità e il rilancio della sanità pubblica. Vado avanti a costruire nei comuni l’alleanza più forte possibile”. Così il candidato governatore che dovrà sfidare il presidente uscente Fontana, sostenuto da tutto il centrodestra. “Dopo 28 anni, in Lombardia possiamo farcela” sottolinea Majorino. Ma l’ammucchiata dem-5Stelle non va giù a+Europa che si sfila. Sul fronte avversario la prima a commentare è Letizia Moratti. “Credo che questa alleanza schiacci il Pd su posizioni estreme. Non credo possa avere il sostegno degli elettori”.