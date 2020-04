A Conte non sono bastate le brutte figure che ha accumulato con le regioni del nord. E prepara il terreno per la battaglia finale che comunque nemmeno potrà cominciare per la credibilità che ormai ha perso.

Il premier a cui piacerebbe commissariare le regioni del nord – a partire dalla Lombardia – anziché solidarizzare con loro, manda avanti la truppa. Ministri, parlamentari, attivisti, Rocchi Casalini vari, per sparare addosso all’amministrazione Fontana. Poi, pure le sardine, che trasformano una tragedia in farsa.

Conte eviti altre brutte figure al nord

Conte si astenga dal proseguire un’azione scellerata. Sarà la magistratura a stabilire fra chissà quanti anni se ci sono responsabilità nella pandemia che viene viene dalla Cina e ha mietuto oltre ventimila morti accertati tra i nostri connazionali, più quelli che sono crepati dentro le mura di casa.