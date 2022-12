Letta: Terzo Polo già pronto a entrare in maggioranza. Calenda: tu sai solo andare in piazza

Scambio di accuse tra Enrico Letta e Carlo Calenda per l’incontro del leader del Terzo Polo con Giorgia Meloni. E poi i soliti attacchi di Giuseppe Conte alla legge di bilancio e in difesa del reddito di cittadinanza. La giornata politica non ha prodotto novità di rilievo.

Letta: il Terzo Polo è già pronto per passare in maggioranza

“E’ un governo che cerca disperatamente alleati con i quali sostituire gli attuali alleati – afferma Letta al Tg3 – Ho visto che si è già proposto il Terzo Polo e Calenda per sostituire Forza Italia. Sono stati votati per fare l’opposizione e sono già pronti a passare in maggioranza. Francamente incomprensibile”.

Calenda: che senso ha andare in piazza senza dire cosa si vuole fare?

Calenda replica dal salotto di “Porta a Porta”: “Essere all’opposizione non vuol dire essere tutti uguali. Al Pd io ho mandato la nostra proposta di manovra ma il Pd non ha neanche risposto. Letta prima della fine del Cdm ha concluso che va in piazza, ma che senso ha dire di andare in piazza senza spiegare cosa si vuole fare. E’ importante dire quale è la tua alternativa, sto insistendo sulla riforma sanitaria. Il sistema è al collasso. I soldi che ci mette la Meloni non bastano. Non voglio rifugiarmi in una piazza in cui sventolo una bandiera e dico che fa tutto schifo”.

Calenda: sono per l’elezione diretta del premier

“Sono pronto – aggiunge – per l’elezione diretta del presidente del Consiglio ma sono contrario al presidenzialismo. Credo che il Capo dello Stato in un paese così conflittuale come il nostro unisca il Paese”. Infine Calenda annuncia che “se Nordio propone l’abolizione dell’abuso di ufficio io lo sottoscrivo immediatamente”.

Difende poi l’incontro con la premier Meloni: “Il Governo presenta una manovra, noi siamo all’opposizione e possiamo fare due cose andare in piazza o dire le cose che non ci convincono. Ad andare in piazza ci metto 2 minuti. Invece abbiamo fatto un’analisi, chiesto un incontro al presidente del Consiglio che aveva piena contezza. Visto come sta il Paese forse la politica dovrebbe essere questo, piuttosto che dire tu sei opposizione e non puoi sederti al tavolo con il governo. Io penso che la politica si fa così”.

Renzi: Calenda ha fatto benissimo ad andare da Giorgia Meloni

Matteo Renzi approva e benedice: “Io credo che Carlo Calenda abbia fatto benissimo ad andare da Giorgia Meloni e che Giorgia Meloni abbia fatto benissimo ad accoglierlo per parlare di legge di bilancio. Hanno fatto una discussione sul merito e ora vedremo se Meloni userà gli argomenti che abbiamo portato per migliorare una legge di bilancio mediocre”.