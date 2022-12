Lazio, si vota il 12 febbraio. Sinistra disperata: per il campo largo cerca asilo allo Spin Time

È stata fissata la data del voto per le regionali nel Lazio: è domenica 12 febbraio. La decisione è stata assunta Daniele Leodori, che svolge le funzioni di governatore dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, e accolta con parere positivo dal presidente del Consiglio regionale, Marco Vincenzi. Dunque, il voto si esprimerà in una sola giornata, dalle 7 alle 23, «in linea – ha sottolineato Leodori- con la normativa nazionale vigente».

Il Lazio al voto per le regionali il 12 febbraio

Allo stato attuale non c’è alcun candidato alla presidenza. Ma se per il centrodestra il tema è esclusivamente il nome, sul quale già da tempo impazza il toto-governatore, per il centrosinistra la questione è ben più complessa e riguarda anche le alleanze. L’idea del campo largo, anzi larghissimo, resta sul tavolo e per dirimerla Sinistra civica ecologista ha ritenuto opportuno convocare un’assemblea pubblica al solito Spin Time, la controversa occupazione di via Santa Croce in Gerusalemme, coccolatissima dalla sinistra e non solo, benché in odore di sgombero. Sce vi ha invitato proprio tutti, dal M5S al Pd e Sinistra italiana, fino al Terzo Polo. A lanciare l’invito e l’appello a partecipare all’incontro di sabato è stato il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri, incurante del ruolo istituzionale.

Il campo largo? La sinistra riparte dallo Spin Time

«Abbiamo invitato tutte le forze che oggi partecipano all’esperienza di campo largo del governo della Regione Lazio. Abbiamo invitato il M5s che sta valutando la sua partecipazione, il Pd, Sinistra italiana e Verdi e abbiamo allargato l’invito a tutte le forze del campo progressista», ha detto Ciaccheri, appoggiato anche dall’eurodeputato Pd, Massimiliano Smeriglio. «Nel Lazio non dobbiamo costruire una coalizione nuova, casomai qualcuno si assumerà la responsabilità di romperla, perché il centrosinistra con uno schema largo già governa la regione. E bene partire da alcuni punti bandiera, come sta facendo Sce, per una discussione trasparente. Dobbiamo puntare ad una coalizione più larga possibile, chi favorirà la frammentazione farà vincere la destra», ha detto l’esponente dem, in vista dell’incontro allo Spin Time.

Corrotti: «Tutta la maggioranza uscente nel palazzo occupato. Ecco la loro arroganza»

«Siamo all’assurdo, tutte le forze politiche della maggioranza uscente in Regione Lazio per tentare di ricucire il campo largo in vista delle prossime elezioni si riuniscono sabato prossimo nel palazzo occupato in via di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, meglio noto come Spin Time. Dal Pd al M5s, con Terzo Polo, Sinistra Italiana e Verdi, tutti insieme nel palazzo occupato simbolo della solita arroganza della sinistra che preferisce premiare gli abusivi e penalizza invece chi vive nella legalità», ha commentato il consigliere regionale di FdI, Laura Corrotti.