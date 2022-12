La Russa e i ministri a Catania per la “Festa del Tricolore”. Pogliese: «FdI sempre tra la gente»

Tre giorni di dibattiti e confronti. Al via venerdì 2 dicembre a Catania la “Festa regionale del Tricolore” di FdI. L’appuntamento è, a partire dalle 16, all’Hotel “Le Dune” di viale Kennedy per un evento che vedrà la presenza in città di esponenti regionali, nazionali ed europei, con una consistente partecipazione anche di ministri, e che si concluderà domenica 4 dicembre alle 20.30.

Pogliese: «Un evento di portata nazionale. Noi sempre tra la gente»

«Dopo 3 anni di pausa, dovuti alla pandemia, Fratelli d’Italia ritorna tra la gente come ha sempre fatto e per questo riproponiamo un evento di valenza nazionale», ha detto il senatore Salvo Pogliese, ricordando che «si tratta del primo grande evento in Italia di FdI dopo la splendida vittoria del 25 settembre, che ha regalato alla destra il primo premier donna. Saranno tre giorni di dibattiti e di confronti rimanendo sempre coerenti con la nostra visione della vita e del mondo». «Per Catania sarà un momento importante che vedrà la città protagonista e al centro della vita politica della destra italiana», ha aggiunto il coordinare provinciale di FdI, Alberto Cardillo.

La Russa e i ministri alla “Festa del Tricolore” di FdI a Catania

Tra i nomi che si alterneranno all’evento, il cui programma completo si trova sulla pagina Facebook di FdI Catania, ci sono il presidente del Senato Ignazio La Russa (previsto sabato alle 11.30), i ministri Adolfo Urso (Made in Italy), Raffaele Fitto (Affari europei), Francesco Lollobrigida (Agricoltura), Daniela Santanchè (Turismo), Nello Musumeci (Sud), Andrea Abodi (sport e giovani). Ci saranno poi i viceministri Maurizio Leo (Economia) e Galeazzo Bignami (Infrastrutture), la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti, il governatore siciliano Renato Schifani, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, gli assessori regionali Elvira Amata (Beni Culturali), Alessandro Aricó (Infrastrutture e formazione), Elena Pagana (Territorio e ambiente) e Francesco Paolo Scarpinato (Turismo), il responsabile nazionale organizzazione del partito Giovanni Donzelli, il coordinatore di Gioventù nazionale Fabio Roscani.