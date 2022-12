La Farnesina blocca la nomina di Di Maio per la poltrona Ue. Tajani: “Lo voleva Draghi, non noi”

Il retroscena pubblicato ieri dal Foglio è succoso. Il governo Meloni, e la Farnesina in particolare, si starebbe adoperando per bloccare la nomina di Luigi Di Maio come delegato della Ue alla gestione dei rapporti su gas ed energia con i Paesi del golfo Persico. Un “lascito” del precedente governo, una sorta di cambiale politica da pagare a Di Maio per aver spaccato (con esiti disastrosi, per la verità) il M5S sulla fedeltà al governo Draghi. E Marione, in persona, si sarebbe speso per il risarcimento politico all’ex ministro degli Esteri. “Niente di personale, ma Luigi Di Maio non è la proposta del nostro governo, ma di quello precedente”, starebbe ripetendo da giorni Antonio Tajani a Bruxelles dove si prenderà la decisione.

Di Maio e la nomina alla Ue, i dubbi del governo Meloni

Secondo il Foglio, il ministro degli Esteri Tajani si starebbe dando molto da fare per bloccare la nomina del suo predecessore alla Farnesina, a parole e con i fatti. “Oltre alle dichiarazioni però c’è un lavorìo sotterraneo che sta andando avanti per fare in modo che l’ex capo del M5s salti. Il meccanismo, molto complesso, è pronto a mettersi in moto fra pochi giorni. E la posizione contraria di Tajani pone il governo Meloni davanti a un bivio: è meglio che l’Italia abbia un proprio rappresentante in un angolo del mondo strategico per la questione energetica purchessia oppure è meglio puntare su un uomo di un altro paese?”.

Alla fine la decisione spetterà a Josep Borrell, alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la sicurezza, che dovrà presentare la sua “raccomandazione” agli Stati membri. Soltanto se i paesi la sosterranno, all’unanimità, il Consiglio adotterà formalmente la decisione. Ma se il veto dovesse arrivare dall’Italia come sembra tutto diventerebbe molto complicato per Di Maio, se non impossibile.

Giggino si è inabissato e aspetta “la manna dal cielo”

E Di Maio? E’ scomparso dai radar, non parla, non commenta. E attende una nomina che per il Foglio “sarebbe una manna dal cielo, il modo per passare due anni ai vertici delle istituzioni europee in un ruolo delicato e strategico, ma allo stesso tempo lontano dai riflettori e dalla politica italiana che tutto macina”. Ma se il veto dovesse arrivare dall’Italia come sembra tutto diventerebbe molto complicato per Di Maio, se non impossibile. Tajani ne ha parlato direttamente con Borrell, scrive il giornale di Claudio Cerasa, secondo cui dentro Forza Italia “non hanno paura ad affermare che il loro candidato ideale è il greco Dimitris”.