Ischia, trovato il dodicesimo corpo, si tratta di una donna. I familiari dicono no ai funerali di Stato

I Vigili del fuoco hanno rinvenuto pochi minuti fa, a Casamicciola Terme, il corpo di una donna. Si tratterebbe, anche se il cadavere deve essere ancora identificato, dell’ultima dispersa, Maria Teresa Arcamone. La donna si trovava nel parcheggio di via Santa Barbara sotto il fango indurito, in zona rossa, ai piedi di via Celario, dove è confluita gran parte della frana staccatasi dal monte Epomeo. A questo punto non risultano altri dispersi.

Dopo undici giorni emerge il corpo dell’ultima dispersa

Undici giorni dopo la frana emerge, dal fango di Casamicciola, anche il corpo dell’ultima dispersa. Sono i carabinieri di Ischia – al comando del capitano Tiziana Laganà – a occuparsi di quello che potrebbe essere l’ultimo, doloroso capitolo di una tragedia senza precedenti, nella storia recente dell’isola d’Ischia. Alle ricerche di Mariateresa aveva preso parte – ricostruisce Repubblica– anche il suo compagno, Salvatore, marinaio di professione colpito a morte dalla sciagura: ha perso, con Mariateresa, anche la sorella Giovanna, il cognato Maurizio e il nipotino Giovangiuseppe di appena ventidue giorni. Maria Teresa lavorava in uno dei bar più conosciuti di Forio, “La Lucciola”.

I familiari delle vittime contrari ai funerali di Stato

Per le vittime della frana di Casamicciola non ci saranno funerali di Stato, a quanto si apprende: dopo la restituzione delle salme alle famiglie, apprendiamo dal Tgcom24 l’orientamento dei parenti è infatti quello di svolgere cerimonie separate in forma privata, senza la presenza di autorità. E anche se Ischia vorrebbe stringersi attorno ai familiari degli 11 morti, i parenti, a quanto pare, hanno espresso al commissario prefettizio la loro contrarietà alla celebrazione di cerimonie solenni. Queste sono le altre vittime: Salvatore Impagliazzo ed Eleonora Sirabella. Michele, Francesco e Maria Teresa con Gianluca Monti e Valentina Castagna, Maurizio Scotto Di Minico e Giovanna Mazzella con il piccolo Giovangiuseppe, Nikolinka Ganceva Blagova.