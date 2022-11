Ischia, la struggente storia della bambola di pezza ritrovata nel fango da una volontaria

“Ho trovato nel fango questa piccola bambola che porterò con me, magari insieme troviamo la proprietaria”. È una bambola di pezza uno dei simboli di questa tragedia che si è abbattuta su Ischia. Sorridente. Ignara. Ineffabile. Il fango di Casamicciola l’ha restituita a Regina Buono, una residente che con amorevole cura l’ha trovata scavando a mani nude, dando una mano ai Vigili del fuoco. Il racconto sul Corriere è commovente.

La bambola di pezza restituita dal fango: il commevente post su Fb

“Quando l’ha vista Catrin, una sua amica, le ha chiesto se poteva tenerla, per farne un simbolo della tragedia di Casamicciola”, racconta la donna, che si è opposta con vigore. «Toglitelo dalla testa – ha risposto -. Devo riportarla a casa sua. Al calduccio. Da dove è venuta. Devo sapere a chi appartiene». E’ così che Regina Buono, che di professione fa la fisioterapista, ha raccontato su Fb il ritrovamento della bambola di pezza, riapparsa dal fiume di fango a circa cinquecento metri dall’hotel Terme Manzi. Regina stava dando una mano a scavare, a cercare altri dispersi, quando l’ha vista e raccolta. Ora vorrebbe restituirla alla sua proprietaria, di qui il suo tenero appello dai social: “La bambola sta bene, è stata lavata e ha mangiato. Vuole solo tornare a casa”, ha scritto. In foto l’immagine del giocattolo prima e dopo il ritrovamento. E’ scattata una catena di solidarietà.

Il racconto di una volontaria residente sul ritrovamento

Racconta la sua amica Catrin al Corriere: «Regina ha pubblicato la foto sui social. A Ischia ci conosciamo tutti, non è stato difficile trovare la famiglia e la casa della bambolina». Il balocco di pezza è di Viviana, 17 anni. Naturalmente un regalo di quando era piccina, dunque un ricordo che custodisce tiene con sè. Ma la mattina di sabato il fiume di fango ha travolto tutto. “La frana ha travolto la sua casa, a circa seicento metri dal porto, il fango è entrato in cucina, in bagno, nella stanza dei genitori e nella sua. I detriti si sono portati via tutto. Anche la bambolina che ha finito la corsa in piazza Bagni”. “La bambolina di pezza ora potrebbe finire sulla tomba della bimba di 5 anni morta a Casamicciola. Viviana, ha detto, è pronta a posarla lì”. La piccola era in pigiama, quando è stata ritrovata dai vigili del fuoco.

Si cercano ancora i quattro dispersi

Intanto proseguono senza sosta le ricerche dei quattro dispersi. Dopo il ritrovamento delle otto vittime, i Vigili del fuoco e gli altri soccorritori sono ancora alla ricerca di altre quattro persone. Tra loro i genitori dei tre fratellini ritrovati senza vita, Michele di 16 anni, Francesco di 11 anni e Maria Teresa di 6 anni. Secondo i vigili del fuoco i copri di Gianluca Monti e Valentina Castagna potrebbero trovarsi sotto il solaio crollato. Gli altri due dispersi sono il compagno di Eleonora Sirabella, 31 anni, la prima vittima ritrovata, e di un’altra giovane donna, Mariateresa Arcamone. E’ una corsa contro il tempo, perché è atteso maltempo sull’isola, forse già tra stasera e domani. E con la pioggia le ricerche diventerebbero ancora più complicate.