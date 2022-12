Il Pd si aggrappa ai 5Stelle e Conte ringrazia: “Fa piacere l’apprezzamento di Emiliano”. E gli altri?

L’unica speranza di non scomparire è quella di tornare ad allearsi, magari turandosi il naso, con i 5Stelle. La pensano in tanti al Nazareno, lo hanno fatto in Lombardia per evitare la sconfitta certa. Una vittoria per Giuseppe Conte che ringrazia sentitamente il governatore della Puglia per le aperture ricevute. “Fa piacere che il nostro lavoro venga apprezzato. Forse non è apprezzato da tutto il Pd ma questo è un altro discorso”. Così il leader del movimento grillino rispondendo a Bari, a una domanda di un giornalista sul fatto che Michele Emiliano ha rilanciato la necessità per il Pd e il centrosinistra di una collaborazione con i pentastellati.

Pd-5Stelle, Conte ringrazia Emiliano per l’apprezzamento

“Con il presidente Emiliano – spiega Conte – ci siamo impegnati in giunta in un percorso nel segno della transizione ecologica e nel segno dell’attenzione alle fasce più fragili della popolazione. Cercando di rilanciare in Puglia la prospettiva di una maggiore occupazione. E di una maggiore qualità dell’occupazione. Da questo punto di vista in Puglia ci siamo e continuiamo responsabilmente a dare una mano alla comunità pugliese”. Dare una mano insieme: non è un accordo ma un primo esperimento, un laboratorio da sottoporre a Roma, dove le manovre verso il congresso sono sempre più complicate.

Il sogno nel cassetto del governatore della Puglia

In Puglia, come in tutto il Sud, dove i 5Stelle hanno ottenuto i risultati migliori alle scorse politiche, il partito di Letta spinge per andare a braccetto con Conte. Non tutto certo. Di sicuro lo svuole il potente governatore che già alla vigilia del voto aveva invitato gli elettori, tra mille polemiche, a votare qualsiasi partito di centrosinistra pur di sconfiggere ‘il pericoloso’ centrodestra a trazione Meloni. E soltanto ieri ha dato l’altolà al possibile successore di Letta. “Non consentiremo a nessuno di far tornare indietro la Puglia. Te la senti – ha detto rivolgendosi a Stefano Bonaccini – di essere il segretario del Pd che parlerà del mezzogiorno? Che valorizzerà le nostre storie, che darà a tutti gli altri il coraggio di fare altrettanto? Te la senti di darci nel partito lo spazio che meritiamo? Vuoi diventare tu un po’ pugliese, essere orgoglioso di noi, del sud che combatte e che non si arrende? Noi ti chiediamo di stare con gli operai, con i ragazzi che vanno via”.