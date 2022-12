Il figlio di Salvini rapinato in strada da tre nordafricani. Il leader della Lega: “A Milano capita a tanti”

Il figlio diciannovenne di Matteo Salvini, Federico, è stato minacciato con un coccio di bottiglia e rapinato del cellulare da tre nordafricani. La rapina è avvenuta venerdì scorso, in via Palma a Milano, una strada semicentrale vicino a una fermata della metro e al Pio Albergo Trivulzio, nella zona ovest della città.

La rapina all’ora di cena del 23 dicembre al centro di Milano

Erano passate le 20, ora di cena nella sera dell’antivigilia di Natale, quando i due uomini immigrati si sono avvicinati a Federico che stava camminando e lo hanno rapinato del telefono per poi scappare. Il figlio di Salvini non ha potuto dare l’allarme perché non aveva più il telefono con sé. Quindi è arrivato a casa del padre a piedi. Ed è da lì, dove si trovava il ministro delle Infrastrutture con la scorta, che è partita la telefonata per denunciare quanto successo. Subito sono partiti gli accertamenti, che hanno coinvolto anche la Digos per capire se si fosse trattato di un atto politico. Ma non è questo il caso, piuttosto si è trattato di un episodio di criminalità ordinaria. “E’ capitato a lui come, purtroppo, capita a tanti a Milano”, è stato il commento di Salvini riferito da fonti della Lega, dopo che la notizia è rimbalzata sui media.

“Fortunatamente non si è fatto male nessuno”. E anche il telefono è stato ritrovato, poco distante. Lo ha consegnato alla polizia alla vigilia di Natale un negoziante egiziano a cui l’avevano proposto in vendita. A Federico Salvini è stato restituito oggi. Intanto continuano le indagini per identificare i due rapinatori, anche esaminando le telecamere della zona.

Federico è il il figlio primogenito di Salvini

Federico è il primogenito del leader della Lega e della sua prima moglie, Fabrizia Ieluzzi. Diplomatosi al liceo la scorsa estate («ma quanto sono orgoglioso del mio Federico e del suo brillante orale alla maturità di oggi?», ha scritto il papà nel giorno degli esami), è tifoso del Milan, come il papà, con cui si è fatto immortalare indossando la maglia rossonera. Federico era finito sulle pagine di cronaca anche a luglio del 2019, quando un giornalista di Repubblica lo riprese mentre cavalcava una moto d’acqua della polizia a Milano Marittima, nel Ravennate, davanti al Papeete Beach.