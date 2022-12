Giorgia Meloni ha ricevuto il Re di Giordania a Palazzo Chigi: sicurezza, difesa e Mo tra i temi dell’incontro

Proseguono gli appuntamenti internazionali del presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i capi di Stato esteri. Oggi la premier ha ricevuto a Palazzo Chigi Sua Maestà Abdallah II Ibn Al Hussein, Re di Giordania, con cui ha avuto un incontro molto cordiale. Nel corso del pranzo, a cui hanno partecipato anche il vice presidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto, sono stati approfonditi i temi dell’agenda bilaterale. Con particolare riferimento alla collaborazione nei settori della sicurezza e della difesa.

Incontro Giorgia Meloni-Re Abdallah di Giordania a Palazzo Chigi

Non solo. In una nota di Palazzo Chigi che dà conto dell’incontro di oggi tra il presidente del Consiglio e i due ministri di Esteri e Difesa, si legge anche che nel corso del colloquio il presidente del Consiglio e i suoi ospiti hanno affrontato anche gli ultimi sviluppi nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Approfondendo in particolare le prospettive del processo di pace israelo-palestinese e della collaborazione energetica e idrica nella regione. Il colloquio, inoltre, ha rilevato che la tradizionale amicizia tra Italia e Giordania potrà infatti contribuire ad affrontare le sfide complesse della regione. Cogliendo anche le opportunità che si offrono a beneficio dei popoli interessati.

E domani la premier sarà a Tirana per il vertice Ue-Balcani occidentali

Un’agenda fitta, quella della premier alla voce colloqui e viaggi istituzionali all’estero, che segna per domani il volo per Tirana. Dove Giorgia Meloni prenderà parte al Vertice dei leader Ue-Balcani occidentali, in programma a partire dalle 11. Tra gli impegni già sul tavolo, inoltre, l’Euromed ad Alicante, e poi la tre giorni di Bruxelles a metà mese. Al momento resta in sospeso, per motivi di tempi, impegni e sicurezza, l’intenzione annunciata di una visita di Giorgia Meloni a Kiev prima di Natale. La premier, però, è comunque decisa a dare un messaggio forte in questa direzione. Nel frattempo è in via di definizione un altro viaggio, da effettuare eventualmente entro la fine dell’anno, in Iraq, territorio dove l’Italia è presente da venti anni.