Giallo sugli incendi nella notte in Russia: distrutti un centro commerciale e una fabbrica (video)

Due distinti incendi hanno sconvolto nella notte la Russia. Uno ha devastato un centro commerciale alla periferia di Mosca, l’altro ha distrutto una fabbrica di equipaggiamenti militari a Barnaul, nella regione di Altaj. Di entrambi i roghi i media ucraini hanno diffuso tempestivamente le immagini.

Le squadre di soccorso russe hanno spento solo in tarda mattinata l’incendio scoppiato in un negozio Obi nel centro commerciale Mega Khimki nella regione di Mosca. Lo ha annunciato Sergey Poletykin, a capo della sede locale del ministero russo per le Situazioni di emergenza.

In Moscow, a huge fire broke out in the MEGA Khimki shopping center, covering an area of17,000 square meters. There were massive explosions at the scene.

Video: Baza | Telegram pic.twitter.com/ilR1tgVUpD

— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) December 9, 2022