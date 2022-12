Firenze, vandali rubano il Bambinello dal presepe. La statua ritrovata poche ore dopo

I carabinieri hanno ritrovato la statua del Bambin Gesù del presepe del Duomo di Firenze rubata la scorsa notte. La statua è stata riconsegnata nel primo pomeriggio all’Opera di Santa Maria del Fiore e messa al suo posto nel presepe.

Alle 4.45 la statua del Bambin Gesù era stata sottratta dal presepe che si trova sul sagrato del Duomo di Firenze. Le telecamere di sorveglianza hanno filmato 3 giovani a volto scoperto, uno dei quali si è introdotto nel presepe, saltando la staccionata di protezione, e ha prelevato la statua in terracotta.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che è stato un gruppo di otto giovani ad asportare la statua, facendosi anche dei selfie; avevano nascosto la statua del Bambinello sotto agli indumenti al fine di non dare nell’occhio. I giovani si sono allontanati dal luogo del ritrovamento per poi scomparire lungo via della Scala, alle spalle della stazione centrale di Santa Maria Novella.

Poche ore dopo, verso le ore 10.45, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia dell’Arma, a seguito delle immediate e serrate indagini, anche grazie alle telecamere cittadine, hanno rinvenuto in via Nazionale 122, all’interno di un dehor di un ristorante, in quel momento senza clienti, la statua del Bambinello rubata.

La statua del Bambino Gesù è stata affidata ai militari della stazione degli Uffizi che hanno provveduto a riconsegnarla. Il presepe del sagrato del Duomo di Firenze è stato oggetto di altri atti vandalici negli anni scorsi. L’ultimo in ordine di tempo, a gennaio di quest’anno quando 4 giovani si erano introdotti dentro il presepe danneggiando la statua del Bambin Gesù, mettendosi al suo posto e immortalandosi con i cellulari. L’Opera di Santa Maria del Fiore anche in quel caso aveva sporto denuncia e grazie alle telecamere i giovani sono stati individuati.

Il presepe sul sagrato del Duomo di Firenze, che rimarrà visibile fino all’Epifania, è composto da statue in terracotta a grandezza naturale, pezzi unici realizzati a mano da un artigiano di una storica fornace dell’Impruneta e donate all’Opera di Santa Maria del Fiore.