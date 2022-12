Figuraccia della De Gregorio, lite con Bonaccini su Bandiera rossa. “Ma che gliene frega se la canto?”

Voleva coglierlo in castagna, dopo avergli mostrato un video che poteva “imbarazzarlo”. Ma alla fine il duello tra Concita De Gregorio e Stefano Bonaccini, nel corso di “In onda“, sulla 7, è andato a favore del governatore dell’Emilia, che ha zittito la conduttrice che ironizzava: “Ma che gliene frega alla gente se io canto Bandiera rossa?”, le ha risposto piccato.

De Gregorio e Bonaccini litigano su Bandiera rossa

La De Gregorio c’è rimasta male ma lui ha insistito: “Guardi che, a differenza di molti che parlano del Pci e non ci sono mai stati, io ci sono stato, sono stato iscritto e mi sono candidato alle elezioni. Tante volte sento gente parlare di una cosa che non conosce e dà patenti agli altri”. E la conduttrice s’è quasi scusata: “Volevo sapere se è una canzone che canta”. “Non è che mi alzo la mattina e canto ‘Bandiera rossa’. Non credo neanche che a chi ci sta ascoltando interessi che io canti o meno ‘Bandiera rossa’. Forse interessa di più sapere cosa faccio tutti i giorni e cosa vorrei fare per il Pd“. E Concita De Gregorio: “Va bene, certo, tutte e due le cose, forza, allegria, leggerezza..”, prova a sdrammatizzare la giornalista.