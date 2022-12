Fanno irruzione in Chiesa con le pistole: in sei minacciano e rapinano i fedeli. Bimbi nel panico

Follia in provincia di Caserta. Assalto armato in chiesa: sei persone con la pistola hanno fatto irruzione mentre si stava svolgendo la funzione religiosa. È quanto accaduto domenica sera nella chiesa evangelista di via San Michele ad Orta di Atella, in provincia di Caserta. In sei, a volto coperto, sono entrati nei locali di culto armati con coltelli e pistole. Nella chiesa erano presenti una settantina di persone, tutte particolarmente spaventate, tra cui anche dei bambini piccoli. A denunciare il raid il pastore della Chiesa, Dario Iazzetta. “Alla fine del nostro culto sei uomini incappucciati sono entrati e con violenza ci hanno rapinato”, ha scritto su Facebook. Sul caso indagano i carabinieri.

In Chiesa con le pistole: la ricostruzione

Sono stati cinque minuti di panico tra i fedeli. Uno dei membri del commando avrebbe immobilizzato all’ingresso della chiesa l’addetto alla sorveglianza puntandogli contro una pistola. Così ricostruisce Il Riformista. Alla porta si sarebbe piazzato un altro uomo della banda, a fare da palo. Gli altri intanto sarebbero entrati dentro, scatenando il panico. Due dei sei rapinatori hanno puntato le pistole nei confronti dei fedeli che, impauriti, non hanno potuto fare altro che consegnare tutto ciò che di valore avevano con sé. Molti i bambini presenti che hanno assistito alla follia e ne sono rimasti molto spaventati. I sei criminali hanno sottratto le offerte di giornata, soldi e cellulari per un bottino che non dovrebbe superare i 1000 euro. I ladri sono poi saliti a bordo di un’automobile, quasi certamente una Punto nera, e hanno fatto perdere le proprie tracce, a uno degli svincoli della superstarda Nola-Villa-Literno, sfruttando la posizione strategica del luogo di culto.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Orta di Atella che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Il pastore della chiesa evangelica, Dario Lazzetta rassicura dalle sue pagine social : “Stiamo tutti bene grazie a Dio, solo spavento e tanta tristezza per gente che offende Dio così facilmente”. Non è la prima volta che ciò accade.