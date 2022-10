Milano: rapina in chiesa, un’anziana di 84 anni rincorre il ladro e riesce a farlo arrestare

Un tentativo di rapina in chiesa. La reazione di una donna anziana consente alle forze dell’ordine di far scattare le manette ai polsi del ladro. Non è un film ma un fatto di cronaca accaduto a Corsico (Milano). I carabinieri hanno arrestato un 45enne per tentata rapina impropria.

Rapina in chiesa, la vittima è una volontaria

La vittima è un’anziana di 84 anni. La donna si trovava all’interno della chiesa Santi Pietro e Paolo per svolgere lavori di pulizia come volontaria. Aveva lasciato per qualche minuto incustodita la sua borsa. Ma nel riprenderla aveva notato il tentativo di furto dell’uomo. Non si è persa d’animo, ha cercato di far desistere l’uomo, di fargli lasciare il “bottino”.

La inaspettata reazione dell’84enne

Il ladro, però, ha immediatamente spintonato l’84enne, cercando la via della fuga. La signora, nonostante l’età, non ha lasciato perdere. Anzi, ha inseguito l’uomo e ha chiesto aiuto urlando. In questo modo ha attirato l’attenzione di un passante che è riuscito a bloccare il 45enne. I carabinieri l’hanno poi arrestato e hanno restituito alla vittima i 55 euro sottratti.