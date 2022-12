Droga, Menorello: “Si imitino le campagne contro il tabacco, altro che messaggi buonisti”

Osserva Menorello: “La conferenza di Lisbona a cui ha partecipato anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha messo in luce tra le altre cose che nella lotta alla droga contano anche i metodi con cui si combatte questa piaga sociale: ovvero taluni messaggi fuorvianti sulla scarsa dipendenza contribuiscono a non sollevare adeguatamente il problema. Soprattutto tra i più giovani”.

Pertanto, spiega il neo componente del Comitato nazionale di bioetica di FdI, “il no alladi certe sostanze deve restare stella polare. Nella consapevolezza che una minore pericolosità della cannabis rispetto ad altre piante e sostanze, non solo rispetto all’eroina ma addirittura rispetto a nicotina e alcol che sono già legali e che creano molti più danni alla salute e alla società, rappresenta una fake news. Lo dimostra – conclude-l’acido γ-idrossibutirrico, mediaticamente noto come droga dello stupro. E soprattutto non si faccia credere ai giovani che fuggire dalla realtà sia un bene”.