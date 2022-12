Dieci anni di FdI, passeggiando per gli stand: dalla Protezione civile a “Mio fratello è figlio unico”

Se non fosse per la temperatura, decisamente mite, si potrebbe essere a Bressanone o a Monaco o a Praga, in uno dei tanti mercatini natalizi che in questi giorni impreziosiscono le cittadine del Nord Europa. Invece siamo nel Villaggio della kermesse di Fratelli d’Italia. Che fino a sabato si svolge a Piazza del Popolo a Roma per celebrare i dieci anni dalla nascita del partito guidato da Giorgia Meloni.

Dieci anni di FdI: passeggiando per gli stand di piazza del Popolo

Decine e decine di stand, rigorosamente a forma di casetta di legno, addobbi natalizi, lucette intermittenti, ragazzi e ragazze volontarie che sorridono, fanno selfie, chiacchierano. La piazza che fu di Giorgio Almirante ospita una mega struttura al chiuso dove si tengono gli incontri politici. Convegni (si comincia con la tavola rotonda con i quadri dirigenti di Roma e del Lazio), interviste, faccia a faccia. Ai lati dell’emiciclo due grandi alberi di Natale tricolore. Intorno all’obelisco gli stand. Tanti, diversi, che rappresentano l’impegno sociale e associazionistico del partito nato il 16 dicembre 2012.

Onlus, Gioventù nazionale, Protezione civile

Si comincia con la “casetta” di Gioventù nazionale con la raccolta di giocattoli per i bimbi più sfortunati. «Li consegneremo durante le feste di Natale prima dell’Epifania», racconta Lapo, militante doc, mostrando la felpa fatta per l’occasione. Fondo blu con la scritta “Bisogna sognare, aggrapparsi alla realtà con i nostri sogni. Per non dimenticarsi di essere vivi”. E ancora gli stand di Opes, Modavi, Protezione civile (con i prodotti tipici di Amatrice), Coldiretti. E le tante sigle che caratterizzano la galassia associazionistica vicina alla destra. Spicca lo stand della onlus “Mio fratello è figlio unico” che si occupa di ragazzi autistici. Una cooperativa sociale che fornisce ai genitori gli strumenti per gestire le situazioni più difficili. Il centro integrano offre terapie e attività per piccoli e adolescenti. A piazza del Popolo vendono (l’offerta è libera) le creazioni dei ragazzi autistici. Hanno anche un punto vendita online “L’alveare” dove è possibile acquistare i prodotti. Poco più in là “La casetta degli elfi”: una pedana di legno, volontari e volontarie in costume che offrono animazione e divertimento ai i frequentatori più piccoli del borgo di Fratelli d’Italia. Gli elfi giocano con i ragazzi. Poi li aiutano a scrivere la tradizionale lettera a Babbo Natale che imbucheranno nella cassetta al centro della piazza.