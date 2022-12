Damiano dei Maneskin litiga con la Lazio per la maglietta di una fan. La replica scherzosa su Twitter

Rissa al concerto dei Maneskin a Philadelphia. Il gruppo ha dovuto interrompere il concerto perché i fan si stavano accapigliando accalcandosi sotto il palco. La situazione è presto tornata alla normalità. Dopo qualche secondo di confusione il concerto è proseguito col frontman Damiano che prima di ricominciare a cantare ha detto alla folla: “La violenza è una str…ata, rispettiamo sempre chi abbiamo vicino”.

Sui social poi Damiano è tornato sull’episodio. Con una battuta sgradevole verso i tifosi della Lazio, squadra poco amata visto che il cantante è un romanista. Ha dunque ritwittato il video della rissa e fra i fan (non coinvolti) c’era una ragazza con la maglia della Lazio. Sui suoi social il frontman ha scritto: “La cosa peggiore era la ragazza con la maglietta della Lazio”. Un tweet che ha mandato in visibilio i tifosi giallorossi.

The worst thing was the girl with the Lazio shirt tho https://t.co/wQOuRgd2tz — Damiano David (@daviddamiano99) November 30, 2022

La Lazio non poteva ignorare la frecciatina di un personaggio così famoso e gli ha risposto per le rime, sempre su Twitter, utilizzando proprio una famosa canzone dei Maneskin. “Sai com’è: siamo fuori di testa, ma diversi da loro…”. La vicenda poteva chiudersi così. Ma Damiano ha voluto controreplicare accusando la società biancoceleste: “Soprattutto per niente suscettibili, dai che si gioca”. Firmando con un cuoricino.