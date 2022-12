Dalla Garbatella a “Forbes”: Giorgia Meloni è al 7° posto tra le donne più potenti del mondo

Al settimo posto nella classifica delle donne più potenti del mondo, prima italiana nella top ten: Giorgia Meloni, dall’impegno politico iniziato alla Garbatella, rompe un altro muro di vetro ed entra nella classifica della prestigiosa rivista internazionale “F0rbes” in un posto a ridosso delle migliori, dopo la 17esima posizione conquistata da Federica Mogherini qualche anno fa come ministro degli Esteri della Ue.

In testa alla classifica, per il suo ruolo durante la guerra in Ucraina e per la gestione della pandemia, c’è Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, in vetta alla 19esima classifica annuale di Forbes delle 100 donne più potenti del mondo.

“Forbes” celebra l’ascesa di Giorgia Meloni, in testa c’è Ursula Von der Leyen

La rivista dedica molto spazio alle donne, quest’anno protagoniste soprattutto nella difesa dei diritti civili. “Il 2022 ha segnato l’ascesa di nuovi leader politici, tra cui la prima donna primo ministro italiana Giorgia Meloni”, si legge nel pezzo di Forbes che illustra la classifica World’s Most Powerful Women. “Come capo del governo italiano più a destra dalla Seconda guerra mondiale, Meloni è una figura controversa il cui futuro politico rimane incerto. Tuttavia, il suo successo rappresenta una conquista significativa per la leadership femminile come unica donna alla guida di una nazione del G20″.

Nell’articolo si parla soprattutto sul ruolo di alcune donne statunitensi che si sono schierate contro la cancellazione della sentenza Roe v. Wade, che garantiva il diritto all’aborto: da Janet Yellen, segretario al Tesoro, a Nancy Pelosi, speaker della Camera, fino a imprenditrici e manager come Jane Fraser di Citygroup, Julie Sweet di Accenture e Abigail Johnson di Fidelity. Giorgia Meloni viene citata, invece, come dimostrazione che “le donne non sono un blocco monolitico quando si tratta di accesso all’aborto”. Alcune hanno infatti “mantenuto il silenzio sulla questione”, mentre “altre, come il primo ministro italiano Giorgia Meloni, hanno promesso di non interferire con le tutele dell’aborto previste nel loro Paese”.

Al centesimo posto c’è l’iraniana uccisa Jina “Mahsa” Amini

Davanti a Meloni, nella classifica di Forbes, oltre alla Von der Leyen, ci sono Christine Lagarde, a capo della Bce, la vicepresidente Usa, Kamala Harris,Mary Barra, Ceo di General Motors, Abigail Johnson, Ceo di Fidelity Investments e Melinda French Gates, co-presidente della Bill & Melinda Gates Foundation. Jina “Mahsa” Amini, la ragazza iraniana la cui morte a settembre ha scatenato una rivoluzione femminile senza precedenti, è centesima. Tra le altre donne ci sono 39 amministratori delegati, 10 capi di Stato e 11 miliardarie, per un patrimonio complessivo di 115 miliardi di dollari.

La classifica è stato realizzata in base a quattro parametri principali: denaro, media, impatto e sfere di influenza. Per i leader politici, il prodotto interno lordo e la popolazione; per i leader aziendali, il fatturato e il numero di dipendenti; per tutti, le menzioni e la portata dei media. Il risultato è una lista di donne che stanno combattendo lo status quo.

La classifica completa delle 100 donne più potenti del mondo