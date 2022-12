Crisi di nervi collettive in Francia dopo la sconfitta ai Mondiali: 300 arresti, scontri a Nizza (video)

Le forze dell’ordine francesi hanno effettuato 227 arresti, di cui 47 a Parigi, in seguito agli scontri esplosi in Francia dopo la finale dei Mondiali di Calcio persa con l’Argentina. Lo rende noto il ministero degli Interni di Parigi, che per l’occasione aveva schierato 14 mila agenti della polizia e della gendarmeria sul territorio nazionale, di cui 2.750 nella capitale.

In Francia arresti e scontri a Nizza dopo la sconfitta

Incidenti per strada si sono verificati anche a Nizza dopo la sconfitta della Francia. Gruppi di facinorosi hanno sparato fuochi d’artificio contro la polizia e creano della barricate lungo le strade. La polizia ha risposto con i lacrimogeni e avanza. Gli scontri principali si sono verificati lungo l’avenue Jean-Médecin. Almeno 300 i “casseurs”, molti incappucciati, che hanno preso parte agli incidenti.

A Lione, secondo la prefettura, una quindicina di persone sono state arrestate per aver lanciato proiettili e danneggiato Place Bellecour. Cinque persone sono inoltre state arrestate a Bordeaux dopo scontri con la polizia in Place de la Victoire. A Nizza il sindaco Christian Estrosi ha condannato “con la massima fermezza” il degrado di un quartiere della città.