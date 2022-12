Cresce la fiducia: a Natale e a Capodanno alberghi pieni e boom di turisti in tutta Italia

Roma e Milano piene di turisti durante le festività di Natale e Capodanni. In Italia dati positivi dal Nord al Sud, con prenotazioni in crescita rispetto al Natale del 2019. A segnalarlo è Confindustria alberghi. Roma vede un dato sulle prenotazioni di oltre il 70% delle camere disponibili, in aumento del 5% grazie al 2% in più degli italiani. Ma soprattutto dall’incremento del 15% rappresentato dalla componente straniera. Usa, India e Spagna sono i primi mercati di riferimento. Il vero exploit è previsto a Capodanno con l’occupazione all’85%, in aumento del 3% rispetto alla medesima festività del 2019.

Natale e Capodanno, a Roma molti turisti stranieri

Le strutture alberghiere della Capitale ospiteranno l’8% in più dei nostri connazionali e il 15% in più di ospiti stranieri, Questi ultimi provengono soprattutto da Stati Uniti, Germania, India e Spagna. Bene anche l’Epifania con prenotazioni che al momento hanno raggiunto il 60% delle camere disponibili, in aumento tra del 5% rispetto al 2019.

Positivi i dati a Milano e al Sud

Risultati migliori rispetto al 2019 anche per Milano. Il dato medio di camere prenotate è pari al 50%, con un picco nel periodo di Capodanno con prenotazioni che superano il 75% delle camere disponibili. Firenze pur con risultati migliori rispetto alla città meneghina (+65% il dato sulle prenotazioni) si mantiene stabile rispetto alle festività del 2019. Bene anche al Sud. Un esempio fra tutti Siracusa che nel corso delle prossime feste già vanta mediamente un 30% in più di presenze rispetto al 2019. Città e località limitrofe saranno soprattutto meta di viaggiatori stranieri di cui il 70% rappresentato da nazionalità extra Ue (Usa e Uk).