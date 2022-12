Cinghiali a passeggio sul Lungotevere di Roma, la giornalista li filma: “Per poco non mi schiantavo!”

Cinghiali a passeggio nel centro di Roma. Il video pubblicato su Twitter dalla giornalista Rai Emma D’Aquino documenta la passeggiata degli animali nel cuore della capitale. I cinghiali, sul marciapiede, camminano all’altezza del carcere di Regina Coeli, non lontano da Trastevere e dal Vaticano.

I cinghiali a Roma, tra le polemiche sulle nuove norme

“Per poco non mi sono schiantata contro i cinghiali a passeggio sul lungotevere”, ha scritto Emma D’Aquino commentando le immagini una coppia di cinghiali percorre il marciapiede del Lungotevere. Commenti di indignazione, ma anche battute ironiche in riferimento all’emendamento alla manovra di bilancio che prevede l’abbattimento della fauna selvatica anche nelle aree protette.

Nella stessa giornata. in altro avvistamento segnalato dagli abitanti di Piazzale Dunant. I due cinghiali hanno passeggiato per la piazza, hanno attraversato sulle strisce e infine sono andati in via Folco Portinari, dove sono stati scortati da una pattuglia della polizia municipale.

Il tweet della giornalista che ha filmato i cinghiali