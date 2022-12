Case al freddo e criceti che producono corrente: così la Russia augura Buon Natale agli europei (video)

Tanti auguri dalla Russia agli europei, al freddo e al gelo, al massimo col supporto dei criceti che producono energia correndo sulla ruota. Da Mosca arriva l’ennesima provocazione nei confronti dell’Occidente. La tv russa Rt, Russia Today, messa al bando dalla Ue, ha trasmesso un video in cui fa all’Europa i suoi auguri di un buon Natale “anti-russo” con una scena del 2021, quando una famiglia si riunisce sotto l’albero e alla bambina viene regalato un criceto. Nella scena successiva, ambientata un anno dopo, la stanza è illuminata solo da candele e il criceto gira sulla sua ruota per alimentare una dinamo. Poi arriva la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e le ritorsioni di Mosca nella fornitura del gas all’Europa.

Lo spot si chiude con una previsione sul Natale 2023: in famiglia i componenti sono riuniti di nuovo attorno a una tavola e mangiano una zuppa. Quando il padre si accorge che è stata fatta con il criceto, si alza e se ne va. “Se i vostri media non vi dicono dove tutto questo sta portando, RT è disponibile via Vpn”.

Il video di “auguri” della Russia agli europei

Il consiglio di non regalare conigli vivi

Il ministero russo per le Risorse naturali, intanto, invita i russi a scegliere i regali di Capodanno per amici e familiari in modo responsabile e a non acquistare conigli vivi. Lo ha riferito il servizio stampa del ministero all’agenzia Tass. Secondo l’oroscopo del capodanno cinese, il coniglio nero sarà il simbolo del prossimo anno e il canale televisivo russo Moskva-24 ha riferito che la domanda di conigli vivi è aumentata di dieci volte prima delle vacanze di Capodanno.

“Il Ministero delle risorse naturali – scrive l’ufficio stampa – ricorda ai cittadini che i conigli domestici richiedono la stessa cura e attenzione di gatti, cani o altri animali domestici. Le decisioni impulsive di acquistare un animale domestico solo per in occasione delle vacanze spesso portano a una situazione in cui le persone semplicemente si liberano di regali indesiderati. I conigli potrebbero essere gettati per strada, dove moriranno sicuramente. Questo è crudele. I conigli sono creature viventi, non un giocattolo”.