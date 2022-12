Putin alla tv russa: “Pronti a negoziare, ma l’Ucraina si rifiuta”. Kiev: “È lui che non vuole”

La Russia è pronta a negoziare con tutte le parti coinvolte nella guerra in Ucraina, ha affermato Vladimir Putin, in un’intervista tv, accusando Kiev e i suoi alleati occidentali di “rifiutarsi” di negoziare. In un’intervista alla televisione di stato Rossiya 1, il presidente russo ha dichiarato: “Siamo pronti a negoziare con tutti i soggetti coinvolti su soluzioni accettabili, ma dipende da loro: non siamo noi a rifiutarci di negoziare, lo sono loro”.

Putin ha aggiunto che la Russia sta agendo nella “giusta direzione” in Ucraina perché l’occidente, guidato dagli Stati Uniti, stava cercando di dividere la Russia: “Stiamo difendendo i nostri interessi nazionali, gli interessi dei nostri cittadini, del nostro popolo. E non abbiamo altra scelta che proteggere i nostri cittadini”. Mosca ha insistentemente affermato di essere aperta ai negoziati, ma ritiene che Kiev e i suoi alleati sospettino che le affermazioni di Putin siano uno stratagemma per guadagnare tempo dopo una serie di sconfitte e ritiri russi sul campo di battaglia. Giovedì il presidente russo ha affermato che Mosca ”si adopererà” per porre fine alla guerra e che ciò implicherebbe inevitabilmente ”un negoziato attraverso canali diplomatici”.

La Tass dà risalto al proclama in tv di Putin: “Distruggeremo tutti i missili Patriot”

Sul sito della Tass, le aperture di Putin ancora non sono state ospitate. Campeggia invece un bellicoso proclama. Il leader del Cremlino, si è infatti detto sicuro al “100%” che l’esercito russo “sara’ in grado di distruggere” il sistema di difesa aerea Patriot che gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina. “Certo, lo distruggeremo, (sicuramente) al 100%!”, ha detto Putin, nell’intervista al canale tv Rossiya-1. Le parole di Putin sui Patriot, che Joe Biden si è impegnato a inviare a Kiev, erano gia’ state diffuse questa settimana, nelle anticipazioni dell’ampia intervista concessa all’emittente pubblica russa per il programma “Mosca. Cremlino. Putin”

Pochi minuti dopo che da Mosca sono arrivate le parole di Vladimir Putin sulla disponibilita’ a trattare “con tutti” gli attori coinvolti nel processo per arrivare a una pace in Ucraina, da Kiev il consigliere presidenziale, Mikhaylo Podoloyak, ribadisce: “La Russia non vuole negoziati, ma cerca di evitare ogni responsabilita'”. “Putin deve tornare alla realta'”, ha scritto su Twitter Podolyak: “La Russia ha attaccato per sua decisione l’Ucraina e sta uccidendo cittadini. Non ci sono altri ‘Paesi, motivi o geopolitica”. “La Russia non vuole negoziati”, ha concluso Podolyak, “ma cerca di evitarne la responsaibilita’. E’ ovvio e per questo la porteremo in tribunale”..