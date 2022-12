Bimbo in arresto cardiaco salvo grazie ai carabinieri: in un post la gratitudine di Giorgia Meloni

Dal premier Giorgia Meloni parole di gratitudine per il coraggio. La tempestività. Lo spirito di abnegazione, in una parola: per l’operato delle forze dell’ordine. In particolare, nel caso in oggetto, per quanto fatto da due militari napoletani, intervenuti a dramma in corso. Quando un bimbo di appena un anno, in arresto cardiaco, viaggiava nel traffico. Tra le braccia dei genitori che stavano disperatamente tentando di raggiungere l’ospedale più vicino. Una vicenda che ha commosso il presidente del Consiglio che, sul suo profilo Facebook, ha voluto tributare parole di stima e riconoscenza ai due carabinieri in rappresentanza di tutti i componenti delle forze dell’ordine. «Uomini e donne in divisa» che, ha ricordato il premier, lavorano ogni giorno con «senso del dovere e passione». «Per il bene della collettività».

La gratitudine del premier Meloni ai due carabinieri di Napoli per il salvataggio di un bimbo

Del resto, la stima e il progetto di una collaborazione sinergica tra Fdi e forze dell’ordine, tradotto in una rassicurazione fattiva da parte del governo Meloni dal primo giorno dell’insediamento dell’esecutivo di centrodestra – e con la nomina del ministro Piantedosi al Viminale – non sono una novità. Di più: sono una realtà incontrovertibile. Una verità di fatto che è possibile riscontrare ancora una volta nelle parole di riconoscenza e apprezzamento che il presidente del Consiglio ha postato sulla sua pagina Facebook nelle ultime ore. Quando, commentando un servizio sul salvataggio in extremis effettuato due giorni fa dai carabinieri di Napoli, ha rinnovato riconoscenza e stima per il lavoro delle forze dell’ordine.

Il piccolo, in arresto cardiaco, salvato in ospedale grazie alla “scorta” dei Carabinieri

Uno spirito di abnegazione stavolta incarnato da due carabinieri napoletani. Due di quei tanti uomini e donne in divisa che, in questo caso, hanno garantito la scorta all’auto dei genitori di un bimbo di appena 1 anno in arresto cardiaco, in una disperata corsa contro il tempo per arrivare in ospedale. Una corsa ostacolata dal traffico cittadino… E una corsa, grazie all’aiuto fornito all’improvviso dai militari che hanno notato l’auto in difficoltà, miracolosamente a lieto fine. Come la cronaca ha riportato sul caso, infatti, i genitori del quartiere Barra nella zona orientale di Napoli, stavano trasportando il piccolo che aveva improvvisamente perso i sensi.

Quella disperata corsa verso l’ospedale ostacolata dal traffico cittadino

La situazione era davvero appesa a un filo, quando la loro auto con frecce lampeggianti accese e clacson a tutto volume, è stata fortunatamente intercettata da una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Barra. Che, intuita la gravità della situazione, ha immediatamente scortato genitori e piccolo fino al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania. Qui il bimbo, giunto in arresto cardiocircolatorio, è stato immediatamente intubato e gli è stato applicato il massaggio cardiaco. I medici sono così riusciti a rianimare il piccolo, che ora è in buone condizioni.

Il racconto dei carabinieri in tv postato sulla pagina Facebook di Giorgia Meloni

Anche i medici hanno concordato allora che quella scorta fornita dai carabinieri è stata decisiva per arrivare il prima possibile al pronto soccorso. «Un minuto in più e sarebbe morto», hanno spiegato ai militari e ai genitori. Questi i fatti. E dietro i fatti, tanta emozione. Paura di non farcela. Commozione e sollievo per l’esito finale. Tutti particolari che sono emersi nel servizio che la trasmissione condotta da Milo Infante su Raide, Ore 14, ha dedicato alla vicenda. Raccogliendo anche la testimonianza dei due carabinieri. Due uomini in divisa il cui operato e il cui racconto hanno colpito il premier, che postato sulla sua pagina Facebook il video del loro resoconto in tv.

Meloni: la nostra gratitudine a loro, impegnati ogni giorno per il bene della collettività

E allora, scrive Giorgia Meloni nella didascalia che accompagna le immagini del racconto dei due militari napoletani: «Le toccanti parole dei due carabinieri che hanno scortato in ospedale un bambino di un anno in arresto cardiaco. Bloccato nel traffico insieme ai suoi genitori, salvandogli la vita. La commozione che traspare dalla loro testimonianza, racconta il senso del dovere e la passione che tanti uomini e donne in divisa impiegano ogni giorno per il bene della collettività. A loro la nostra gratitudine».

Sotto, l’estratto dell’intervista ai due carabinieri da Ore 14, su Rai 2, postato sulla pagina Facebook di Giorgia Meloni