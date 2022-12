Azzolina, Toninelli & C: pizzerie, polizze e scuole. Che fanno i 5 Stelle trombati? Di Maio spera ancora…

In un lungo articolo sul Corriere della Sera, si fa un po’ il punto sugli ex mammasantissima dei Cinquestelle caduti in disgrazia dopo le ultime, fallimentari elezioni per il Movimento. Sono tanti i big, da Lucia Azzolina a Danilo Toninelli, che ufficialmente hanno lasciato la politica attiva per dedicarsi ad altro, ad eccezione di Luigi Di Maio, che spera ancora nella nomina a delegato della Ue per il gas in Golfo Persico, e dell’ex presidente della Camera, Roberto Fico, che non si era potuto ricandidare a causa del doppio mandato e che al momento viene dato senza alcun incarico politico ufficiale nel Movimento…

Gli ex ministri sono tornati al vecchio lavoro, Azzolina, Toninelli, Bonafede…

In molti, come l’ex ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, sono tornati al vecchio lavoro che facevano prima di diventare parlamentari; liquidatore di sinistri presso una compagnia di assicurazioni. La politica, a quanto pare, gli ha dato soldi e popolarità tale da consentirgli di aprire una propria agenzia assicurativa a Milano, secondo il Corriere della Sera. Ritorno alla professione anche per l’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, rientrato nel suo studio legale a Firenze dopo averne aperto uno anche a Milano. Stefano Buffagni, invece, fa il commercialista per grandi fondi di investimento e fa la spola tra Milano e Roma, l’ex ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina è tornata nella sua Siracusa per prendere il posto da preside all’Istituto Comprensivo Emanuele Giaracà di Siracusa.

L’ex capogruppo del M5S Francesco D’Uva è rientrato in caserma cone Ufficiale della Marina Militare, posto per cui aveva vinto un concorso prima ancora di arrivare a Montecitorio, Riccardo Fraccaro, il papà del Superbonus, fa il consulemte nel campo dell’energia mentre Matteo Dall’Orco, ex sottosegretario di Toninelli al Mit, e Giuseppe Brescia, si sono messi in società e hanno aperto due ristoranti a Roma. Chissà che a breve non si unisca anche Di Maio…