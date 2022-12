Aritmie ventricolari, una nuova tecnica di ablazione sperimentata a Pisa. Ecco di che cosa si tratta

Una nuova tecnica di ablazione epicardica per il trattamento di una grave forma di aritmie ventricolari è stata utilizzata per la prima volta in Italia nell’unità operativa di Cardiologia 2 dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana dal dottor Giulio Zucchelli e dalla sua equipe (quasi al completo in questa foto di repertorio), in un giovane paziente affetto da cardiomiopatia aritmogena.

L’ablazione per via epicardica, una tecnica mini-invasiva che consente di curare con efficacia anche le aritmie che originano dalla porzione più esterna del cuore, non raggiungibile attraverso i vasi sanguigni, è una procedura possibile solo in pochi centri selezionati a livello italiano e Pisa attualmente è l’unico centro in cui viene eseguita in Toscana.

“La difficoltà che abbiamo incontrato in questo caso specifico – spiega il dottor Zucchelli – era dovuta alla notevole dilatazione del ventricolo destro, che determinava un elevato rischio di lacerazione del muscolo cardiaco al momento della puntura del sacco pericardico. Per tale motivo abbiamo deciso di utilizzare una tecnica mai usata prima in Italia che consiste nell’iniettare anidride carbonica da un piccolo catetere inserito all’interno dello spazio pericardico in seguito alla perforazione intenzionale di una piccola vena cardiaca. Tale metodica ha consentito di portare a termine efficacemente l’intervento di ablazione senza complicanze”.

Aritmie ventricolari, la nuova tecnica sperimentata a Pisa

La procedura è stata effettuata con la collaborazione dell’Unità operativa di Anestesia e rianimazione cardio-toraco-vascolare diretta dal dottor Fabio Guarracino e con il sostegno chirurgico della Sezione dipartimentale di Cardiochirurgia diretta dal professore Andrea Colli, nell’ambito del programma di trattamento con tecnologie avanzate delle aritmie ventricolari, per le quali l’Unità operativa di Cardiologia 2 dell’Aoup è centro di riferimento ed hub* regionale, e per le quali è stata sviluppata una rete toscana per il trattamento dello storm aritmico.

Tale trattamento si aggiunge inoltre ad altre tecniche innovative utilizzate a Pisa, tra cui l’ablazione guidata dalla risonanza magnetica, che con il progetto Voyage ha ricevuto i fondi dalla regione Toscana mettendo insieme un network di 7 ospedali toscani, sotto la responsabilità scientifica del dottor Zucchelli, con l’obiettivo di rendere le ablazioni delle aritmie ventricolari più efficaci, sicure ed efficienti.