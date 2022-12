Anarchici a Torino, parla il barista picchiato: «Avevo solo chiesto di non imbrattare il locale» (video)

Picchiato dagli anarchici per aver cercato di impedire che gli imbrattassero il locale con la vernice spray: è successo a un barista di Torino, durante il corteo di oggi promosso in occasione del pronunciamento della Corte d’Assise d’Appello sulla rideterminazione della pena, così come indicato dalla Cassazione, per il reato di “strage politica” nei confronti di Alfredo Cospito e Anna Beniamino. La Corte ha rinviato alla Consulta.

Parla il barista aggredito a Torino dagli anarchici

Il barista, dopo essersi accorto che gli anarchici stavano per imbrattare con la vernice la sua vetrina, è intervenuto per cercare di dissuaderli. Per tutta risposta si è ritrovato prima colpito alla testa con la bomboletta spray e poi accerchiato, buttato a terra e picchiato da una quindicina di persone. «Gli ho solo intimato di non imbrattarmi la facciata del bar, dopo di che mi hanno aggredito in 15, lanciandomi una bomboletta sulla fronte e aprendomi completamente», ha detto il barista raccontando l’aggressione in una video intervista a Torino Oggi, rilasciata nascondendo il viso con una mano. «Poi mi hanno buttato a terra, calci e pugni. Sono andato in ospedale a farmi refertare, per fortuna niente di grave, poteva andare molto peggio. Siamo in mano a questa gentaglia qua che fa quello che vuole», ha aggiunto l’uomo, che all’Ansa ha spiegato che aveva appena fatto rifare la facciata del bar.

La Digos identifica 120 manifestanti su 150

Nel corso del corteo i manifestanti, oltre al tentativo di imbrattare il bar finito con l’aggressione del titolare, hanno imbrattato con scritte i muri di numerosi stabili e lanciato bombe carta. Su un totale di 150 partecipanti, provenienti da diverse città, tra le quali Roma, Trento e Genova, la Digos ne ha identificati 120.