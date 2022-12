Alessandria, l’auto non si ferma all’alt dei carabinieri e va fuori strada: 4 ragazzi morti e 3 feriti

Ennesima strage stradale del sabato sera: un’auto è uscita di strada questa notte, lungo la provinciale 244, alla periferia di Alessandria, con 4 morti – Lorenzo Pantuosco (nella foto) di 23 anni, Lorenzo Vancheri e Vincenzo Parisi di 21, Denise Maspi (nella foto) di 15 – e quattro feriti.

Il conducente, 22 anni, e è ricoverato in ospedale in condizioni gravi, ma potrebbe essere arrestato per omicidio stradale. Si tratta di verificare se fosse alla guida sotto l’effetto di alcol e/o sostanze stupefacenti. Formalmente, l’adozione del provvedimento a suo carico avverrà in base all’evoluzione del quadro clinico.

Iniziati intanto, dopo il via libera di forze dell’ordine e autorità, i lavori di ripristino dei tecnici Rfi al passaggio a livello poco prima della frazione di Cantalupo sulla linea Alessandria San Giuseppe di Cairo. Nella complessa dinamica del sinistro, infatti, la Peugeot 807 ha abbattuto la cassa di manovra dell’impianto che regola il meccanismo per abbassare e alzare le sbarre. A seguito del danneggiamento, rimane sospeso il traffico ferroviario ed è attivo il servizio sostitutivo con bus.

Poco prima dello schianto, la vettura era stata notata zigzagare da una pattuglia dei carabinieri, che ha cercato di raggiungerla in città ad Alessandria invano. Poco dopo l’impatto fuori dal centro abitato, nei pressi di un passaggio a livello con i corpi sbalzati dalla vettura, una